Leó pápa kinevezte a Törvényszövegek Dikasztériuma új prefektusát

Anthony Randazzo eddig az ausztráliai Broken Bay püspöke és az Óceániai Katolikus Püspöki Konferenciák Szövetségének elnöke volt. A pápa egyben érseki rangra emelte. Anthony Randazzo érsek annak a Filippo Iannone érseknek az utódja lesz, akit Leó pápa 2025. szeptember 26-án nevezett ki a Püspöki Dikasztérium prefektusává, betöltve azt a tisztséget, amelyet korábban, 2023 januárja és 2025 májusa között ő maga töltött be, mielőtt még pápává nevezték volna ki.

Hála Istennek és a pápának

Randazzo érsek a kinevezést követően hivatalos Facebook-oldalán ezt írta: „Mélységesen hálás vagyok Leó pápának a belém vetett bizalomért.” Azt is hangsúlyozta, hogy igazi öröm volt Broken Bay egyházmegyéjének, híveinek és papságának püspökeként szolgálni. Anthony Randazzo érsek imákat kért az új kihívás vállalásakor, és kijelentette: „Örökké hálás leszek Istennek, aki rám bízta nyájának gondozását.” Az érsek a következő három hónapban Broken Bay-ben marad apostoli adminisztrátorként, utána költözik Rómába, hogy megkezdje munkáját új pozíciójában.

