Leó pápa kinevezte a Törvényszövegek Dikasztériuma új prefektusát

XIV. Leó pápa – 2026. március 27., péntek | 11:31
1

XIV. Leó pápa Anthony Randazzo érseket nevezte ki a Törvényszövegek Dikasztériuma prefektusává – jelentette be a Szentszéki Sajtóközpont március 25-én kiadott közleményében. Az ausztrál érsek előtt ezt a tisztséget Filippo Iannone érsek töltötte be, akit a pápa 2025 szeptemberében a Püspöki Dikasztérium prefektusává nevezett ki.

Anthony Randazzo eddig az ausztráliai Broken Bay püspöke és az Óceániai Katolikus Püspöki Konferenciák Szövetségének elnöke volt. A pápa egyben érseki rangra emelte. Anthony Randazzo érsek annak a Filippo Iannone érseknek az utódja lesz, akit Leó pápa 2025. szeptember 26-án nevezett ki a Püspöki Dikasztérium prefektusává, betöltve azt a tisztséget, amelyet korábban, 2023 januárja és 2025 májusa között ő maga töltött be, mielőtt még pápává nevezték volna ki.

Hála Istennek és a pápának

Randazzo érsek a kinevezést követően hivatalos Facebook-oldalán ezt írta: „Mélységesen hálás vagyok Leó pápának a belém vetett bizalomért.” Azt is hangsúlyozta, hogy igazi öröm volt Broken Bay egyházmegyéjének, híveinek és papságának püspökeként szolgálni. Anthony Randazzo érsek imákat kért az új kihívás vállalásakor, és kijelentette: „Örökké hálás leszek Istennek, aki rám bízta nyájának gondozását.” Az érsek a következő három hónapban Broken Bay-ben marad apostoli adminisztrátorként, utána költözik Rómába, hogy megkezdje munkáját új pozíciójában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

#egyházjog #Vatikán #vatikáni intézmények #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató