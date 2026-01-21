Leó pápa köszönetet mondott a vatikáni rendfenntartó erőknek a szentév során végzett munkájukért

Hozzájuk intézett beszédében a Szentatya kiemelte: a most lezárult szentévben csakúgy, mint Ferenc pápa halálakor, temetése, majd a konklávé intenzív napjaiban erejüket megfeszítve dolgoztak, és így lépést tartottak a nagyon gyorsan változó eseményekkel. Biztosították, hogy minden rendben menjen, és ahogy mindig, az áldozatkészség, a szakmai hozzáértés, a rugalmasság és a diszkréció lelkületéről tettek tanúbizonyságot.

Harminchárom millió zarándok

Az elmúlt hónapokban több mint 33 millió zarándok kereste fel Rómát és a szentévhez kapcsolódó helyszíneket – elsőként a Szent Péter-bazilikát és környékét. A vatikáni rendfenntartó erőknek végeláthatatlan sorokat és nagy tömegeket kellett irányítaniuk, jó és rossz időben egyaránt, gyakran kényelmetlen és megterhelő munkarendben. Leó pápa mindezért köszönetet mondott nemcsak a rendőröknek, hanem családtagjaiknak is, hiszen közvetve őket is érintették ezek az események, alkalmazkodtak a munkahelyi elvárásokhoz és a túlórákhoz, gyakran nélkülözve szeretteiket.

A rend és a biztonság olyan ajándékok, amelyek áldozatot követelnek attól, aki biztosítja őket, de ezzel jelentősen hozzájárul mindenki javához. Ebben az esetben nemcsak a szabályok tiszteletben tartását garantálták a különböző tevékenységekhez, hanem mindehhez nyugodt és kedvező légkört biztosítottak – emelte ki a Szentatya. – A biztonságos környezet ugyanis nagy segítséget jelent az imádsághoz, és ezt nekik köszönhetően nagyon sok látogató megtapasztalhatta az elmúlt hónapokban, akik fizikai és anyagi áldozatokat hozva, hosszú utat megtéve érkeztek Rómába.

Feddhetetlenség, akaraterő, becsület

A Szent Mihály arkangyalhoz, a rendőrség védőszentjéhez forduló imában „az égi segítségért fohászkodunk, hogy az állampolgároknak egyetértést, tisztességet és békét biztosítsunk, minden törvényt betartva tápláljuk az emberi testvériség szellemét. Ebből a célból kérünk feddhetetlen elmét, akaraterőt, becsületes érzéseket otthonunk nyugalma és földünk méltósága számára”. Ezek a szép szavak a szolgálat programját és szemléletét fejezik ki, egyszersmind pedig folyamatos fejlődésre irányítanak egyéni és közösségi szinten. Az elmúlt évben a vatikáni rendfenntartó erők híven megtestesítették mindezt – állapította meg a pápa, majd azt kívánta, hogy egyre inkább ez legyen életük és munkájuk iránytűje, ki-ki a maga felelősségén belül, a lelkivezetők segítségével is.

Beszéde végén Leó pápa idézte XVI. Benedek pápa szavait, aki 2013-ban így köszöntötte a vatikáni rendfenntartó erők vezetőit és dolgozóit: „Kedves barátaim! Jelenlétetek legyen a rend és a nyugalom egyre nagyobb garanciája, ami alapvetően fontos egy békés és fegyelmezett társadalmi élet építéséhez, és ami nemcsak az evangéliumi üzenet tanításaiból fakad, hanem az igazi civilizáció jele is.”

XIV. Leó pápa végül Szűz Mária anyai oltalmába és Szent Mihály arkangyal gondjaira bízta a rendőröket, imáiról biztosítva őket és családjukat, majd szívből jövő áldását adta rájuk.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír