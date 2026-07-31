Leó pápa: Minden technológiai eszköz az igazságot és a jót szolgálja

A mesterséges intelligencia kihívásai címmel tartották meg a VII. nemzetközi szemináriumot az egyházi kommunikációról a latin-amerikai országban, amelynek a Chilei Pápai Katolikus Egyetem adott otthont. A két nap alatt kommunikációs szakemberek, lelkipásztori munkatársak, egyetemi előadók és egyházi képviselők cseréltek eszmét Latin-Amerika és a karibi térség területéről, XIV. Leó pápa Magnifica humanitas kezdetű enciklikája fényében megvizsgálva, hogy milyen etikai, kulturális és vallási kihívások elé állít minket a mesterséges intelligencia. A szeminárium elején fölolvasták a pápa üzenetét, amelyet államtitkára, Pietro Parolin bíboros látott el kézjegyével.

Bölcsen és felelősen kezeljük a mesterséges intelligencia kihívásait

A chilei püspöki konferencia elnökének, René Osvaldo Rebolledo Salinas érseknek címzett üzenetében a pápa arra bátorította a résztvevőket, hogy olyan kommunikációt mozdítsanak elő, mely a technológiai fejlődés nyújtotta új lehetőségekkel szemben képes megőrizni az emberi személy méltóságát, és minden eszközt az igazság és a jó szolgálatába állít. XIV. Leó pápa azt kéri a Szentlélektől, hogy világosítsa meg gondolataikat és segítsen bölcsen és felelősen szembenézni a mesterséges intelligencia kihívásaival, hogy az egyházi kommunikáció hozzájáruljon a személyek közötti találkozáshoz és az evangélium hirdetéséhez.

A közösségi média hatása

A szemináriumot megnyitó beszédében Fernando Natalio Chomalí Garib santiagói érsek a közösségi média hatásáról elmélkedett, aláhúzva, hogy ezek a fórumok valóban emberi tereket hoznak létre, mivel érzelmeket, kapcsolatokat és konfliktusokat tükröznek. Mindaz, ami megtörténik velünk, az ott is megtörténik – mondta a főpásztor, majd négy alapvető kommunikációs szempontra hívta fel a figyelmet: igazság, jóság, szépség és hasznosság. Az érsek szerint a Magnifica humanitas kezdetű enciklikát nem kizárólag technológiai távlatból kellene értelmezni. Ma sok vita folyik a mesterséges intelligenciáról, de ez az enciklika elsősorban az emberi méltóságról, az igazságról szól.

Megerősíteni a közösségi életet

A chilei főpásztor rámutatott, hogyha ezek az elvek határozzák meg a kommunikációt, akkor az megerősíti a közösségi életet egy rendkívül individualista társadalomban. Támogatni fogjuk a párbeszédet, a testvériséget, végső soron Jeruzsálemet fogjuk építeni, nem Bábelt – fogalmazott az érsek. Ezek a témák megjelentek az általa bemutatott, koncelebrált szentmise homíliájában, melyben a Magnifica humanitast „krisztológiai” enciklikának nevezte. Olyan kommunikációt sürgetett, amely odafigyel és megkülönböztet, és annak a kívánságának adott hangot, hogy a mesterséges intelligenciát állítsák az emberi méltóság szolgálatába.

Az Egyház aggodalmai

A szemináriumon felszólalt a Chilei Pápai Katolikus Egyetem rektora, Juan Carlos de la Llera, valamint Rebolledo Salinas érsek, a helyi püspöki konferencia elnöke, aki megállapította, hogy a találkozó a szinodalitás és az Egyház közös útjának konkrét kifejeződése. A Magnifica humanitas közzététele új mélységet adott az Egyház lelkipásztori aggodalmainak. Az emberi személy sérthetetlen méltósága kell hogy legyen az alapelve, a kritériuma és a célja mind a technológiai fejlődésnek, mind pedig a tudományos haladásnak – húzta alá a chilei főpásztor.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír