Leó pápa Monacóba készül – Segíteni fog felismerni a rejtett szegénységet

A csillogás álcája mögött valamennyien törékenyek vagyunk. A kikötőben ringatózó jachtok, az exkluzív fogadások andalító zenéje elfedik azokat a súlyos kérdéseket, melyek annál erősebben megérintenek, minél könnyebb, legalábbis látszólag, az élet. Belül azonban gyakran magány és nyugtalanság honol: olyan árnyak, amelyekre a Szentatya érkezése az anyagi szegénységgel küszködők helyzete mellett ráirányíthatja a figyelmet. Dominique-Marie David monacói érsek így látja a pápa közelgő apostoli utazását, amelyet március 28-án, szombaton tesz majd a – Vatikánvárosi Állam után – a világ második legkisebb államába, Monacóba.

Szegények és gazdagok

Monaco alig két négyzetkilométernyi területén közel 150 féle nemzetiség képviselteti magát, vagyis bizonyos értelemben az egész világ jelen van ezen a falatnyi helyen. Rendszerint csak a luxus városaként tekintenek rá, de valódi gazdagságát a kulturális és társadalmi változatosság adja. Sokan dolgozni járnak csak Monacóba, de nem élnek ott a magas árak miatt. Ezzel hozzájárulnak az ország és az Egyház gazdagságához. A pápa látogatása egy ilyen kicsi államba fontos üzenetet hordoz: valójában az egész világhoz fordul – fejtette ki az interjúban a monacói érsek. Küldetése elvinni az evangéliumot, megerősíteni a hitet, elhinteni a béke és az emberi méltóság üzenetét. Valószínű tehát, hogy egy ilyen látogatás visszhangja túlmegy majd a miniállam határain.

Következetes élet

Számos egyházi intézmény működik Monacóban, mely a rászorulókat: gyerekeket, családokat, időseket és betegeket segíti. A Monacói Hercegségben a katolikus vallás államvallás, és egyre többen akarják megkeresztelni gyerekeiket. Sokan tehát azt várják, hogy az Egyház elsősorban a lelki tapasztalatról és a hit befogadásáról szóljon. A nemzeti ünnepeken és más fontos események alkalmával azonban Dominique-Marie David érsek arra is emlékeztet, hogy a katolikus hit nem csupán kulturális identitás vagy történelmi örökség. Felelősség is, ami kihat életmódunkra, döntéseinkre. Nem elég, hogy katolikusnak mondjuk magunkat, és erre büszkék vagyunk. Ennek megfelelően kell tekintenünk a világra és eszerint kell élnünk. A hit az evangélium szerinti következetes életet kíván tőlünk.

Az evangélium mindenkié

A monacói egyház küldetését két bibliai példázattal lehetne illusztrálni: az egyik az elveszett bárány története. Mozgósítani kell minden erőt, papokat, világiakat, plébániákat és mozgalmakat, hogy a jó hír elérje azokat is, akik messze vannak tőle minden szempontból. A másik bibliai epizód Zakeus története. Jézus egy olyan ember házába lép be, aki nem örvend túl nagy tiszteletnek, bár gazdag és társadalmilag fontos szerepet tölt be. Egyszerűen azért teszi, hogy Zakeus fölfedezze az evangélium szépségét és örömét. A közelségen és a barátságon keresztül felfedi neki, hogy Isten országa már jelen van és belép életébe és szívébe. A pápa látogatása tehát nagy kegyelem lesz – fogalmazott a vatikáni médiának Dominique-Marie David monacói érsek.

Forrás: Vatikáni Rádió

