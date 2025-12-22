Leó pápa a munkajogászokhoz: A vállalatok emberi és testvéri közösségek legyenek!

A munkahelyek legyenek biztonságosak, hogy elkerüljük a halálos baleseteket – figyelmeztetett a pápa.

Felelősségteljes, szakértelmet és igazságérzetet követelő a munkajogászok hivatása, akiknek három fő szempontra hívta fel a figyelmét a Szentatya az audiencián: a személy méltóságának védelmére, a közvetítő szerepre, valamint a biztonság előmozdítására.

Személyi méltóság

A személy méltóságának védelmével kapcsolatban felidézte elődje, Ferenc pápa szavait: A munka által növekszik személyünk, kivirágzik emberségünk, a fiatalok felnőtté válnak. Mindez arra emlékeztet minket, hogy egyetlen munkafolyamatnak sem a tőkét, a piaci törvényeket, sem pedig a hasznot kell a középpontba állítania, hanem a személyt, a családot és annak javát, mert ehhez képest a többi csak funkcionális szerepet tölt be. A méltóságnak ezt a központi szerepét hangsúlyozza állandóan az egyház társadalmi tanítása.

Minden vállalati tervben szerepeljen a dolgozók méltóságának elismerése, az, hogy konkrét válaszokat kapjanak igényeikre!

– kérte a Szentatya.

Leó pápa példákat sorolt fel: oda kell figyelni a fiatal családok igényeire, a kisgyermekes szülőkre, mint ahogy segíteni kell azokat is, akik bár dolgoznak, idős vagy beteg családtagjukról kell, hogy gondoskodjanak. Ezeket a szükségleteket egyetlen valóban civilizált társadalom sem hagyhatja figyelmen kívül. Ma, a technológia és a mesterséges intelligencia egyre jobban beleszól tevékenységünkbe, ezért

sürgetően fontos dolgozni azon, hogy a vállalatok elsősorban emberi és testvéri közösségeikről legyenek ismertek.

Mediáció a vezetőség és a dolgozók között

A második szempont, amire Leó pápa ráirányította a munkaügyi tanácsadók figyelmét, az a mediáció, a közvetítés. A vállalaton belül ők kötik össze a vezetőket és az alkalmazottakat, ezáltal megkönnyítik a kapcsolatokat, amelyek a vállalat jó működéséhez és az ott dolgozók jólétéhez szükségesek. Munkajogászként kezelik a jogi és adminisztrációs kérdéseket, melyek alapvetőek a dolgozók és hozzátartozóik számára, szerződéseket intéznek, a dolgozók felvételét, járulékait és sok más ügyet. Szerepükben két kísértésnek vannak kitéve: egyrészt a kapcsolatok túlzott bürokratizálásának, másrészt a valóságtól való eltávolodásnak és elszakadásnak. Mindkettő káros, mert hosszú távon élhetetlenné teszi a vállalatot, megfosztva valódibb hivatásától, a szolidáris együtthatástól.

XIV. Leó pápa ezért arra kérte a jogászokat, hogy

az emberi kapcsolatok kezelésében mindig az előttük álló személyre figyeljenek, főleg, ha nehéz helyzetben van és nincs annyi lehetősége megfogalmaznia szükségleteit, érvényesítenie érdekeit.

Ezzel az igazságosságról és a szeretetről tesznek tanúbizonyságot.

Biztonságos munkahelyeket!

Az utolsó téma, amelyet a pápa érintett beszédében, a biztonság előmozdítása volt. A munkajogászok foglalkoznak a balesetmegelőzéssel, a dolgozók oktatása és továbbképzése révén. Ezzel az életet szolgálják. Sajnos ma is túl sok baleset és haláleset történik a munkahelyeken. Az élet helyei így gyakran a halál és a pusztulás helyeivé válnak – állapította meg a Szentatya, majd Ferenc pápát idézve emlékeztetett:

a munkahelyi biztonság olyan, mint a levegő, amit belélegzünk. Csak akkor vesszük észre, mennyire fontos, ha tragikus módon hiányzik, és akkor már mindig túl késő!

Jobb megelőzni, mint orvosolni, erre szolgálnak az értékes képzések, melyeket a jogtanácsosok nyújtanak.

A pápa végül a Boldogságos Szűz Mária és Szent József, a dolgozók védőszentje közbenjárására bízta az Olasz Munkajogászi Kamara tagjait, apostoli áldását adva rájuk.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír