Leó pápa négy segédpüspököt nevezett ki a római egyházmegyébe

Róma négy új segédpüspökét – mindannyian az egyházmegyei papságból kerülnek ki – február 25-én nevezte ki XIV. Leó pápa. A hírt Baldo Reina bíboros vikárius jelentette be szerdán délben a Szentszéki Sajtóközpont közleményének kiadását követően. „Ez egy olyan hír, amire már vártunk, és hálásak vagyunk, mert ők az egyházmegyénkhez tartozó négy pap, akiket az egész papság és a hívek is tisztelnek” – nyilatkozta a bíboros helynök. „Szeretném megköszönni négy testvérünknek, hogy készek az Egyházat szolgálni, mindig a szolgálat lelkületében” – hangsúlyozta Reina bíboros. Azt is bejelentette, hogy XIV. Leó pápa május 2-án, szombaton, 17 órakor szenteli őket püspökké a Lateráni Szent János-bazilikában.

Stefano Sparapani

Stefano Sparapani 1956. július 24-én született Rómában. Földmérői oklevelet szerzett, majd az Opera Regina Apostolorum nevű egyházközségi katolikus társulatban tanult. Ezt követően beiratkozott a római Pápai Lateráni Egyetem filozófiai karára, majd belépett a Capranica kollégiumba, és tanulmányait erkölcsteológiai szakon folytatta a római Alfonz Akadémián. 1991. október 4-én szentelték a Római Egyházmegye papjává. 1991–1995 között káplán volt, majd 1995–2010 között plébánosként szolgált Corvialéban; 2010 óta a San Basilio-templom plébánosa. 2015-től a Capranica kollégium lelkivezetője, 2025-től pedig Róma északi szektorának püspöki helynöke. A pápa a bisenziói címzetes püspöki címet adományozta neki.

Alessandro Zenobbi

Alessandro Zenobbi 1969. november 10-én született Rómában. A Pápai Római Nagyszemináriumban tanult. 1996. április 28-án szentelték pappá a Római Egyházmegyében. 1996–2008 között káplánként, majd 2008–2017 között a San Policarpo-templom plébániáján szolgált. 2017 óta a Santa Lucia-templom plébánosa, 2025 óta pedig Róma nyugati szektorának püspöki vikáriusa. A pápa a biccari címzetes püspöki címet adományozta neki.

Andrea Carlevale

Andrea Carlevale 1971. április 8-án született Rómában. A Pápai Római Nagyszemináriumban tanult. 1998. május 3-án szentelték pappá a Római Egyházmegyében. 1998–2003 között káplánként szolgált a Santa Galla-templomban a Garbatella városnegyedben, majd a Sant’Ireneo-templomban a Centocelle városnegyedben (2003–2009); ezt követően a Pápai Római Nagyszemináriumban asszisztens elöljáróként (2009–2015); majd plébános volt a Santa Maria di Loreto-templomban, castelverde-lunghezzai plébánián (2015–2025). Ebben az időszakban a helyi prefektúra papjai prefektussá is választották. 2025 óta a San Giovanni Battista de Rossi-templom plébánosa az Appio-Latino negyedben. A pápa az atellai címzetes püspöki címet adományozta neki.

Marco Valenti

Marco Valenti 1961. február 28-án született Cantalupo in Sabina településen, Rieti tartományban, a sabina-Poggio Mirtetó-i egyházmegyében. A Pápai Római Kisszemináriumban, majd a Pápai Római Nagyszemináriumban tanult. Filozófia szakon alapdiplomát szerzett a római Pápai Lateráni Egyetemen, teológiából pedig alapdiplomát a római Pápai Gergely Egyetemen. Ezután teológiai licenciátust és művészettörténeti diplomát szerzett a római La Sapienza Egyetem Bölcsészettudományi Karán. 1986. április 26-án szentelték pappá a Római Egyházmegyében. Káplánként szolgált a Santa Maria Goretti-templomban (1986–89), a Santa Maria Maddalena de’ Pazzi-templomban (1990–94), majd a Gran Madre di Dio-templomban (1994–96). 1996–2010 között a San Giuseppe Artigiano-templom plébánosa; majd 2010–2024 között a San Saturnino-templom plébánosa volt. 2024 óta az Urunk Jézus Krisztus színeváltozása templom plébánosa. A pápa az arpi címzetes püspöki címet adományozta neki.

