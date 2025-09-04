Leó pápa októberi liturgikus programjai

XIV. Leó október 5-én, évközi 27. vasárnap délelőtt fél 11-kor a Szent Péter téren szentmisét mutat be a missziós világ és a migránsok jubileuma alkalmából.

Október 9-én, csütörtökön délelőtt fél 11-kor a Szent Péter téren a megszentelt életet élők jubileumi találkozója alkalmából celebrál szentmisét.

A Szentatya október 12-én, évközi 28. vasárnap délelőtt fél 11-kor a Szent Péter téren a máriás lelkiség szentévi találkozója keretében mutat be szentmisét.

Október 19-én, évközi 29. vasárnap szintén fél 11-kor a Szent Péter téren Leó pápa szentmisét mutat be és szentté avatja a következő boldogokat: az örmény népirtás vértanúját, Ignatius Choukrallah Maloyant; Peter To Rotot, aki Pápua Új-Guinea első szentje lesz; Vincenza Maria Polonit; María del Monte Carmelo Rendiles Martínezt; Maria Troncattit; a szegények orvosaként ismert José Gregorio Hernández Cisnerost, valamint a pompeji kegyhely alapítóját, Bartolo Longót.

A pápa október 26-án, évközi 30. vasárnap délelőtt tíz órakor a Szent Péter téren szentmisét mutat be a szinodális munkacsoportok és a szinodális folyamatban részt vevő testületek jubileumi találkozója alkalmából. Olyan személyeket, valamint azon csoportok tagjait várják, akik és amelyek papi, lelkipásztori, gazdasági tanácsok, egyházmegyei, eparchiális, nemzeti vagy egyházi csoportosulások szintjén tevékenykednek.

Október 27-én, hétfőn délután fél 6-kor a Szentatya a pápai egyetemek hallgatóinak mutat be szentmisét a Szent Péter téren.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír