Leó pápa Pakisztán, India és Nepál áradás sújtotta lakosságáért imádkozott

Mintegy négyszáz ember vesztette életét a súlyos árvizek következtében Pakisztánban, Nepálban és Kasmír indiai részén.

„Lélekben közel vagyok Pakisztán, India és Nepál népeihez, akiket nagy áradások sújtottak. Imádkozom az áldozatokért és családtagjaikért, valamint mindazokért, akiknek ez a természeti csapás szenvedést okoz” – könyörgött a szenvedőkért a pápa a Castel Gandolfó-i Piazza della Libertàn az elmúlt vasárnapon (Tőzsér Endre fordítása).

Mára négyszáz fölé emelkedett az áldozatok száma Pakisztán észak-nyugati részén, Kasmír indiai részén, valamint Nepálban a két napig tartó özönvízszerű esőzés után, melynek következtében villámárvizek keletkeztek.

Pakisztánban a mentőcsapatok evakuáltak több mint 3500 turistát, akik az árvíz sújtotta területen rekedtek. A Nuner régióban több mint tíz falut sodort el az ár, emellett földcsuszamlások tették járhatatlanná az utakat, a mentést nehezítve, illetve lehetetlenné téve.

A mentési munkálatok folytatását augusztus 18-án, hétfőn tette ismét lehetővé az időjárás. A pakisztáni katasztrófavédelmi hatóság tájékoztatása szerint a pénteken kezdődő súlyos esőzés rengeteg emberéletet követelt és nagy pusztítást okozott az ország északi régióiban. Legtöbb áldozatot a villámárvizek okozták. A hegyvidéken a villámárvizek mellett a sár, a kőtörmelék, a szikladarabok is súlyos gondot okoztak; az áradás elmosott épületeket, járműveket, ingóságot. Legtöbb áldozatot Buner körzetben szedte a természeti csapás: csak itt kétszáz fölötti az áldozatok száma.

Az érintett pakisztáni régiókban jelenleg az utak letakarítása, járhatóvá tétele, a hidak helyrehozatala a prioritás, hogy el tudják juttatni a segélyszállítmányokat a lakosságnak.

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége, ITT és ITT

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

(vn)