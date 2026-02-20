Leó pápa a Pro Petri Sede Társaság képviselőit fogadta a Vatikánban

Leó pápa az egyesület képviselőihez intézett beszédében emlékeztetett arra, hogy a szervezet tagjai a Pápai Zuávok távoli örökösei: annak a fiatal katolikus férfiakból álló gyalogos zászlóaljnak, amelynek önkéntesei IX. Piusz pápát segítették a pápai állam védelmében.

Beszédében Leó pápa dicsérte a szervezet Apostoli Szentszéket támogató erőfeszítéseit. Megjegyezte, hogy a társadalmi-történelmi helyzet a 19. század közepe óta megváltozott, és hogy „fegyveres harcról vagy bármilyen erőszak alkalmazásáról” szó sincs a római pápa szabadságának védelmében. Emlékeztetett, hogy IX. Piusz pápa is prófétai gesztust tett azzal, hogy nem engedte a vérontást Rómában, amikor az olasz egységért harcoló csapatok 1870 szeptemberében elfoglalták a várost.

Isten országának hirdetését még mindig sok helyen és módon akadályozzák

A pápa azonban arra is rámutatott, hogy Isten országának hirdetését még mindig sok helyen és módon akadályozzák, hozzátéve, hogy a szervezet küldetése ma is releváns. Róma püspöke azt a küldetést kapta, hogy egységbe gyűjtse a hívőket és hirdesse az üdvösség evangéliumát. „Milyen fontos a zűrzavaros időkben, amelyekben élünk, hogy »Péter« megőrizze teljes szabadságát az igazság kimondásában, az igazságtalanság leleplezésében, a leggyengébbek jogainak védelmében, a béke előmozdításában, és mindenekelőtt Jézus Krisztus hirdetésében, aki meghalt és feltámadt, és aki az egyetlen lehetséges távlat az emberiség megbékéléséhez” – fogalmazott Leó pápa beszédében.

Köszönet a társaság tevékenységéért

XIV. Leó pápa ezután megköszönte a Pro Petri Sede tagjainak imáikat és a szegények érdekében végzett jótékonysági tevékenységüket. Külön háláját fejezte ki az egyesület anyagi támogatásáért, amelyet Peruban, egykori chiclayói egyházmegyéjének jótékonysági munkájához nyújtottak. „A leginkább rászorulók számára létrehozott képzési központ rendkívül hasznos lesz, és lehetővé teszi számomra, hogy a távolság ellenére is gondolatban és jótékonyságban közel maradjak ezekhez az emberekhez” – hangsúlyozta a Szentatya. Végül Leó pápa kiemelte az ima erejét a pápa és a Szentszék munkájának támogatásában, és a Pro Petri Sede Társaság tagjait a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására bízta.

Pro Petri Sede

A Pro Petri Sede Társaság eredetileg laikus hívek egyesülete volt, amely a Pápai Zuávok támogatására jött létre, később karitatív szervezetté alakult. A zuávok egy önkéntes katonai egységet alkottak, amelyet 1860-ban hoztak létre a pápai állam védelmére, különösen Róma és a pápa függetlenségének megőrzésére az olasz egyesítési törekvésekkel szemben. Az egység főleg francia, belga és holland önkéntesekből állt. A francia gyarmati gyalogság (zuávok) után kapták a nevüket, mivel az öltözékük stílusa hasonló volt. 1870-ben, Róma elfoglalása után az egység megszűnt.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír