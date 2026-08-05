Leó pápa részvéttáviratot küldött Júlio Duarte Langa mozambiki bíboros halálára

A Szentatya – miután értesült Júlio Duarte Langa bíboros, Xai-Xai nyugalmazott püspöke haláláról – lelki közelségéről és részvétéről biztosította egyházmegyéje püspökségét és papságát, a szeretett testvér családját és az egész országot, mely gyászolja a kiváló pásztor elvesztését.

Hűséges volt Jézushoz, Mesteréhez és Urához, tőle tanulta a hívek lelkigondozásának művészetét, egyszerűséggel, buzgalommal és kitartással szentelve magát a rábízott nyájnak. Nem hagyta, hogy a nehézségek elcsüggesszék, hanem pontosan ezek révén ismerte fel azokat a helyeket, ahol szomjazzák az evangéliumot, különösen akkor, amikor szükségessé vált a béke és a kiengesztelődés evangéliumát hirdetni a mozambikiak között a testvériség jövője érdekében.

Ebben a helyzetben, mely ugyan veszteség, de mindenekelőtt a feltámadásba vetett remény ideje, a Szentatya hálát ad Istennek Júlio Duarte Langa hosszú életéért és papi kegyelméért Mozambik és az egyetemes Egyház szolgálatában, valamint vigasztaló apostoli áldását küldi mindazoknak, akik részt vesznek a temetési szertartáson és gyászolják őt – zárul a pápai távirat.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Rádio Encontro

Magyar Kurír