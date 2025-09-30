Leó pápa részvéttáviratot küldött Lucian Mureşan bíboros, román görögkatolikus nagyérsek halálára

A Szentatya szeptember 27-én, szombaton küldött részvéttáviratot Cristian Dumitru Crişan érseknek, a Romániai Görögkatolikus Nagyérsekség adminisztrátorának, melyben kifejezésre juttatta együttérzését Lucian Mureşan bíboros halála miatt.

„Lucian Mureşan bíboros, a Gyulafehérvár-Fogarasi Görögkatolikus Egyházmegye nagyérseke és a romániai görögkatolikus egyház metropolitája halálhíre kapcsán szeretném kifejezni közelségemet a romániai görögkatolikus egyház papjaival és híveivel, amelynek Őboldogsága atyja és vezetője volt, valamint közelségemet fejezem ki családja és mindazok felé, akik gyászolják halálát.

Hálát adok Istennek az Egyház e hűséges fiának példamutató tanúságtételéért, aki még az üldöztetés idején sem ingott meg. Csodálattal emlékezem vissza azokra a nehézségekre és megaláztatásokra, amelyeket bátran elviselt a megpróbáltatások éveiben, amikor lelkipásztori küldetésében továbbra is Krisztust szolgálta, még saját szabadságának kockáztatásával is. Papi pályafutása során, melyet evangéliumi türelem és odaadás jellemzett, Krisztus és az Egyház iránti rendíthetetlen szeretetét nyilvánította ki, megvilágosítva ezzel hívők nemzedékeit. Imádkozom e jó és éber szolga lelkéért, aki püspöki jelmondatához híven a szenvedésben is életét ajánlotta fel, bizalommal átadva magát a mennyei Atyának. Bízom benne, hogy a romániai görögkatolikus egyház vértanúinak és boldogjainak kíséretében befogadást nyer az örök ország örömébe. A temetésen jelen lévőknek és mindazoknak, akik gyászolják halálát, apostoli áldásomat küldöm:

XIV. Leó pápa.”

Példamutató élete és szolgálata elismeréseként lett bíboros

Lucian Mureșan bíboros, a Rómával egyesült romániai görögkatolikus egyház nagyérseke 1931. május 23-án született a Máramaros megyei, ma már Nagybánya részét képező Fernezelyen. A család tizenkét gyermeke közül ő volt a tizedik. Kora gyermekkorától érezte a papságra szóló hivatást. Asztalosnak tanult, majd a kötelező katonai szolgálat letelte után, 1955-ben kezdte meg teológiai tanulmányait a gyulafehérvári Római Katolikus Hittudományi Főiskolán, minthogy a görögkatolikus egyházat valamennyi intézményével együtt 1948-ban megszüntette az elnyomó rendszer. Negyedéves volt, amikor – az 1958/59-es tanévben – a kommunista hatóságok (négy görögkatolikus társával együtt) kötelezték a teológiai főiskola elhagyására, ellenkező esetben kilátásba helyezték annak bezárását.

A teológiáról való kizárása után Lucian Mureşan kőbányában dolgozva, szakképzetlen munkásként kereste meg a kenyerét. Hű maradt papi hivatásához. Titokban szentelték pappá „katakombatanulmányai” után 1964. december 19-én, a görögkatolikus egyház üldöztetése közepette. Titokban működő papként óriási veszélyeknek volt kitéve, hiszen a Securitate, a román kommunista diktatúra titkosszolgálata állandó megfigyelés alatt tartotta. Lelkipásztori tevékenységét teljes odaadással végezte.

II. János Pál pápa 1990. március 3-án nevezte ki Máramaros püspökévé. Ezt követően 1994. július 4-én a Gyulafehérvár-Fogarasi Görögkatolikus Egyházmegye érsekévé és a romániai görögkatolikus egyház metropolitájává nevezte ki. XVI. Benedek pápa 2005. december 14-én, amikor a romániai görögkatolikus egyháztartományt főegyházmegyei rangra emelte, Lucian Mureșant nagyérsekké nevezte ki. Példamutató élete és szolgálata elismeréseként Benedek pápa 2012. február 18-án a vatikáni Szent Péter-bazilikában bíborossá kreálta.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír