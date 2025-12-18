Leó pápa Ronald Hickset nevezte ki New York új érsekévé

A New York-i érsekség új vezetője Ronald A. Hicks, aki jelenleg az USA Illinois államában fekvő jolieti egyházmegye püspöke. A pápa december 18-án nevezte ki, miután elfogadta Timothy M. Dolan lemondását a bíboros betöltött 75. éve okán.

Az 1967. augusztus 4-én Chicagóban született Ronald A. Hicks a Niles College szemináriumban tanult, filozófiai alapdiplomát szerzett a chicagói Loyola Egyetemen. Önkéntesként dolgozott az árva és elhagyott gyermekekkel foglalkozó Nuestros Pequeños Hermanos Alapítványnál. Egyházi tanulmányait az illinois-i Mundeleinben, a Saint Mary of the Lake Egyetemen és az ahhoz tartozó Mundeleini Szemináriumban végezte. Ezt követően lelkipásztori teológiából doktori fokozatot szerzett az egyetemen.

1994. május 21-én szentelték pappá a chicagói főegyházmegyében, ahol különböző tisztségeket töltött be: volt a chicagói Irgalmasság Szűzanyja-plébánia káplánja (1994–96) és az Orland Hills-i Szent Elisabeth Seton-plébánia káplánja (1996–99); a Saint Joseph College szeminárium képzésért felelős dékánja (1999–2005); a Nuestros Pequeños Hermanos jótékonysági szervezet mexikói és salvadori regionális igazgatója (2005–2009); a mundeleini Saint Mary of the Lake Egyetem és a Mundeleini Szeminárium oktatója, majd képzésért felelős dékánja (2010–14); valamint a főegyházmegye általános helynöke (2015–20).

2018. július 3-án munazianai címzetes püspökké és Chicago segédpüspökévé nevezték ki, szeptember 17-én pedig püspökké szentelték. 2020. július 17-én lett a jolieti egyházmegye püspöke.

Forrás: Vatikáni Rádió

