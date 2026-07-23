Leó pápa Subiacóban meglátogatta Szent Benedek és Szent Skolasztika kolostorait

Július 22-én délelőtt XIV. Leó felkereste a Szentháromság-kegyhelyet, a Közép-Appenninek egyik leginkább tisztelt szentélyét, majd dél körül autóval a mintegy harminc kilométerre fekvő Subiacóba érkezett, ahol látogatást tett a Szent Benedek-kolostorban. Csendes elmélkedésbe merült Assisi Szent Ferenc 13. századi freskója előtt, a barlangban pedig a hagyományoknak megfelelően megcsókolta Szent Benedek szobrának térdét, és elmondta a Miatyánkot a jelenlévőkkel együtt – közölte a Szentszéki Sajtóközpont. Végül felment a Szent Skolasztika-kolostorba, ahol együtt ebédelt a bencés közösséggel, majd megtekintette a kerengőt és a zárdát. Leó pápa és kísérői délután indultak vissza Castel Gandolfóba.

A bencés közösség öröme és hálája

„A subiacói bencés közösség örömmel és hálával fogadja XIV. Leó pápa látogatását a szent kolostorokban, ahol Szent Benedek megkezdte spirituális útját.” Így nyilatkozott a AgenSIR olasz katolikus hírügynökségnek Mauro Meacci, Subiaco bencés apátja. „A Szentatya jelenléte megújítja az Egyház és a bencés karizma közötti köteléket, emlékeztetve mindenkit az ima, az Ige hallgatása és a béke keresésének elsődlegességére.”

A pápa üzenetei a szerzetesi közösségnek

A Szent Benedek-kolostor vendégkönyvében Leó pápa ezt írta: „Ora et labora (Imádkozzál és dolgozzál). A bencés szerzetesek tanúságtétele értékes és nagyon fontos az egyházban és a mai világban. Köszönöm ennek a közösségnek a csodálatos fogadtatást, és arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az egész egyházzal együtt a világ békéjéért. Áldásommal. Szent Mária Magdolna ünnepén.” A Szent Skolasztika-kolostor vendégkönyvébe pedig a következőket írta Leó pápa: „Hálát adok az Úrnak a kegyelemért, hogy meglátogathattam ezt a szent helyet Szent Magdolna liturgikus ünnepén, aki elsőként hirdette az Úr feltámadását.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír