Leó pápa szerzetesnővért nevezett ki az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának Dikasztériuma élére

Alessandra Smerilli nővér, a Don Bosco Nővérek kongregáció tagja 2021 óta tölti be a dikasztérium titkári tisztségét, és mostantól prefektusként vezeti az intézményt. A feladatot Michael Czerny bíborostól veszi át, aki 2022 óta állt a dikasztérium élén.

Leó pápa Fabio Baggio bíborost is kinevezte proprefektusnak; a bíboros eddig a dikasztérium titkárhelyetteseként szolgált. Új megbízatásában külön feladata lesz a Laudato si’ ökoközpont vezetése (Centro di Alta Formazione Laudato Si’) – ez a Szentszék folyamatos elkötelezettségét fejezi ki az átfogó emberi fejlődés és a teremtett világ iránti gondoskodás előmozdítása mellett.

Jozef Barlaš atyát – aki eddig szintén titkárhelyettesként szolgált – a pápa a dikasztérium új titkárává nevezte ki.

A kinevezésekkel teljessé vált az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának Dikasztériuma új vezetősége. Ez a vatikáni intézmény felel az Egyház tevékenységének előmozdításáért az igazságosság és a béke, a migráció, az egészségügy, a jótékonyság, a teremtett világ védelme, valamint az emberi méltóság világszerte történő előmozdítása terén.

Forrás: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Fotó: Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának Dikasztériuma Facebook-oldala és COMECE Facebook-oldala



Magyar Kurír

(hj)