Leó pápa szombat délben: A testvériség építői legyünk az igazságtalanságoktól szenvedő világban!

Beszédében többek között üdvözölte az Anglikán Egyház küldöttségét, amely az egyháztanítóvá nyilvánítás alkalmából tartózkodik Rómában.

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédének fordítását közzétesszük.

Kedves testvéreim!

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, akik részt vettetek ezen az ünnepélyes szentmisén. Külön is köszöntöm a bíborosokat, a püspököket és a tisztelt állami vezetőket.



Nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetem az Anglikán Egyház hivatalos küldöttségét, amelyet Őexcellenciája Stephen Cottrell yorki érsek vezet. Néhány nappal azután, hogy a Sixtus-kápolnában Őfelsége III. Károly királlyal történelmi imatalálkozón vettünk részt, jelenlétetek ma annak a közös örömnek a kifejezése, amely Szent John Henry Newman egyháztanítóvá nyilvánítása miatt tölt el bennünket. A mennyből kísérje a keresztények útját a teljes egység felé!

Szeretettel üdvözlöm az összes jelen lévő zarándokot, különösen azokat a fiatalokat, akik részt vettek a Missioni Don Bosco által szervezett „szentek futása” eseményen, amely összeköti a sportot és a szolidaritást a leginkább rászoruló gyermekek javára.

Testvéreim, a szentek közösségének misztériuma, amelyet ma „teli tüdővel” lélegzünk be, arra emlékeztet bennünket, hogy mi

az emberiség végső rendeltetése: egy hatalmas ünnep, ahol együtt örülünk Isten szeretetének, aki egészen jelen van mindenkiben, s ahol felismerjük és csodáljuk az arcok sokszínű szépségét – mind különbözők, és mind Krisztus arcára hasonlítanak.

Miközben elővételezzük ezt az eljövendő valóságot, még erősebben és fájdalmasabban érezzük, mennyire ellentétes ez azokkal a drámákkal, amelyeket az emberiség családja az igazságtalanságok és a háborúk miatt szenved; és még sürgetőbben érezzük azt a kötelességünket, hogy a testvériség építői legyünk.

Imádságunkat és elköteleződésünket bízzuk a Boldogságos Szűz Mária és „mindenszentek” közbenjáró imájára!

[Az Úrangyala elimádkozása.]



