Leó pápa: Szűz Mária és Limai Szent Róza életszentségre hív a mai világban

Két újabb műalkotás került a Vatikáni Kertekbe, ahol „minden a Teremtőről és a teremtett világ szépségéről beszél”. Szűz Mária mozaikképe és Limai Szent Róza szobra Leó pápa szavai szerint arra emlékeztetnek, „milyen nagy hivatást bíz ránk Isten: az egyetemes meghívást az életszentségre”.

Erre hívta fel a figyelmet a Szentatya rövid beszédében, mielőtt megáldotta a XII. Piusz sétányon helyet kapó két szent ábrázolását, amelyeket rövid szertartás keretében szenteltvízzel hintett meg. Ez a szoboravatás – tette hozzá a Szentatya – „megújítja a hitnek és a barátságnak azokat a mélyre nyúló kötelékeit, amelyek összekötik Perut – ezt a nekem oly kedves országot – a Szentszékkel”.

Egy szent a pápa számára kedves országból

Isabel Flores de Olivát 1671-ben avatta szentté X. Kelemen pápa Limai Szent Róza néven. Ő nemcsak az első latin-amerikai szent, hanem védőszentje is annak az andoki nemzetnek, amelyhez Prevost pápát 1985-ben Ágoston-rendi misszionáriusként küldték, és amelyet 2014-től 2023-ig szolgált előbb apostoli adminisztrátorként, majd a chiclayói egyházmegye püspökeként.

Szentnek lenni a mai világban

A Szentatya a Lumen gentium dogmatikai konstitúció 40. paragrafusát idézte annak hangsúlyozására, hogy „minden rendű és állapotú Krisztus-hívő meghívást kap a keresztény élet teljességére és a szeretet tökéletességére”. „E tökéletesség elnyeréséért a hívők vessék latba a Krisztus ajándékozásának mértéke szerint kapott erőket, hogy az Ő nyomában járva és hozzá hasonlóvá válva, mindenben teljesítve az Atya akaratát, szívvel-lélekkel Isten dicsőségére és a felebarátok szolgálatára szenteljék magukat. Isten népének szentsége így hozza meg bőséges gyümölcseit, amint ezt az Egyház története oly sok szent élete által ragyogóan bizonyítja” – folytatta a konstitúció szavaival.

Arra bátorítalak benneteket, hogy Isten kegyelméből legyetek a mai világban ennek az életszentségnek a tanúságtevői és példaképei. Mert ez Isten akarata: életünk megszentelése”

– hangsúlyozta Leó pápa. Végül áldással zárta szavait: „Szűz Mária és minden szent járjon közben a mennyei Haza felé vezető utunkon. Hálával, szívből megáldalak benneteket.”

Köszönet a művészeknek és az adományozóknak

XIV. Leó köszöntötte a szalézi családot is Bosco Szent János ünnepén, és köszönetet mondott a művek alkotóinak, a Familia de Artesanos Don Boscónak (Don Bosco Kézműves Család Egyesület) és a Perui Püspöki Konferenciának az adományért.

A Szűzanya-mozaik egy fiatal andoki művészcsapat munkája, akiknek a vezetője Lenin Alvarez. Limai Szent Róza szobrát Edwin Morales, a perui Sierrából származó szobrászmester készítette. Áldásában a pápa a Boldogságos Szűz Mária oltalmát kérte mindazokra, akik elkészítették az alkotásokat, kérte, hogy „véssék szívükbe a képet, amelyet szemükkel szemlélnek”.

Áldását adta a jelenlévőkre is, és azt kívánta nekik, hogy legyen rendíthetetlen hitük és szilárd reményük, valamint tevékeny szeretetük és őszinte alázatuk; legyen erejük a szenvedésben, méltóságuk a szegénységben, türelmük a balsorsban, nagylelkűségük a jólétben, dolgozzanak a békéért és küzdjenek az igazságosságért, hogy miután az Isten és a testvérek iránti szeretetben bejárták e világ útjait, eljussanak a soha el nem múló városba, ahol a Boldogságos Szűz anyaként közbenjár értük, miközben Királynőként ragyog.

A Szentatya szívélyesen köszöntötte Carlos García Camader luríni püspököt, a Perui Püspöki Konferencia elnökét, valamint a többi perui főpásztort; Jorge Fernando Ponce San Románt, Peru szentszéki nagykövetét; Petrini nővért, a Vatikánvárosi Állam Pápai Bizottságának és Kormányzóságának elnökét. Végül alapítójuk liturgikus emléknapján köszöntötte „az egész szalézi családot, éppen Bosco Szent János ünnepnapján”, és kérte, hogy adják át jókívánságaikat a család minden tagjának.

A perui áhítatos hit gazdagsága

„Mária különféle ábrázolási módjai, amelyek megjelennek a képen – mondta a püspöki konferencia elnöke a Szűz Mária-mozaikról – egy olyan nemzet lelki gazdagságát fejezik ki, amely hegyei és völgyei, városai és legszegényebb közösségei körében igazi anyára talált a Szent Szűzben, aki vigasztal, támogat és mindig Fia felé vezet.”

Végül Limai Szent Róza szobráról, amelyet a mozaikkal szemben helyeztek el, a főpásztor kifejtette, hogy „tanúságtétele továbbra is bevilágítja az erőszaktól, éhségtől és közönytől megsebzett világot, emlékeztetve minket, hogy az evangélium ereje különösen termékenyen cselekszik az egyszerű és kicsiny embereken keresztül”.

