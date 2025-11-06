Leó pápa találkozott a palesztin elnökkel, sürgetőnek nevezte a gázai helyzet rendezését

XIV. Leó pápa – 2025. november 6., csütörtök | 18:10
5

November 6-án, csütörtökön délelőtt XIV. Leó pápa az Apostoli Palotában találkozott Mahmúd Abbász palesztin elnökkel, hogy megvitassák „a gázai civil lakosság megsegítésének sürgető szükségességét”.

Ez volt az első személyes találkozójuk, miután korábban telefonon érintkeztek. A Szentszéki Sajtóközpont közleménye szerint a megbeszélés szívélyes légkörben zajlott, és hangsúlyozták, hogy „sürgető szükség van a gázai civil lakosság megsegítésére, a konfliktus mielőbbi lezárására, valamint a kétállami megoldás előmozdítására”.

A pápával való találkozó előestéjén Abbász elnök ellátogatott a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy lerója tiszteletét Ferenc pápa sírjánál. Ez volt római tartózkodásának első hivatalos programja, miután november 5-én, szerdán délután megérkezett az Örök Városba.

A templom lépcsőin várakozó újságíróknak az elnök így nyilatkozott: „Azért jöttem, hogy meglátogassam Ferenc pápát, mert soha nem felejthetem el, amit Palesztináért és a palesztin népért tett. Nem felejtem el, hogy elismerte Palesztinát anélkül, hogy bárki megkérte volna erre.”

A sírnál tett látogatás körülbelül tizenöt percig tartott; az elnököt Ibrahim Faltas, az Egyiptomból származó ferences szerzetes, a Szentföldi Kusztódia egykori vikáriusa kísérte. Abbász elnök virágcsokrot helyezett el a sírra.

Szentszék és Palesztina közti átfogó megállapodás 10. évfordulója

Abbász elnök vatikáni látogatásának apropója volt az is, hogy tíz éve írták alá a Szentszék és a Palesztin Állam közötti átfogó megállapodást. A dokumentumot 2015. június 26-án írták alá, s mindkét fél elköteleződését rögzíti a palesztin önrendelkezés és a kétállami megoldás mellett.

A megállapodás emellett hangsúlyozza Jeruzsálem szimbolikus és spirituális jelentőségét a zsidók, a keresztények és a muszlimok számára egyaránt.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír

#Ázsia és Közel-Kelet #béke #Ferenc pápa #XIV. Leó pápa

