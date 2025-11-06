Leó pápa találkozott a palesztin elnökkel, sürgetőnek nevezte a gázai helyzet rendezését

Ez volt az első személyes találkozójuk, miután korábban telefonon érintkeztek. A Szentszéki Sajtóközpont közleménye szerint a megbeszélés szívélyes légkörben zajlott, és hangsúlyozták, hogy „sürgető szükség van a gázai civil lakosság megsegítésére, a konfliktus mielőbbi lezárására, valamint a kétállami megoldás előmozdítására”.

A pápával való találkozó előestéjén Abbász elnök ellátogatott a Santa Maria Maggiore-bazilikába, hogy lerója tiszteletét Ferenc pápa sírjánál. Ez volt római tartózkodásának első hivatalos programja, miután november 5-én, szerdán délután megérkezett az Örök Városba.

A templom lépcsőin várakozó újságíróknak az elnök így nyilatkozott: „Azért jöttem, hogy meglátogassam Ferenc pápát, mert soha nem felejthetem el, amit Palesztináért és a palesztin népért tett. Nem felejtem el, hogy elismerte Palesztinát anélkül, hogy bárki megkérte volna erre.”

A sírnál tett látogatás körülbelül tizenöt percig tartott; az elnököt Ibrahim Faltas, az Egyiptomból származó ferences szerzetes, a Szentföldi Kusztódia egykori vikáriusa kísérte. Abbász elnök virágcsokrot helyezett el a sírra.

A Szentszék és Palesztina közti átfogó megállapodás 10. évfordulója

Abbász elnök vatikáni látogatásának apropója volt az is, hogy tíz éve írták alá a Szentszék és a Palesztin Állam közötti átfogó megállapodást. A dokumentumot 2015. június 26-án írták alá, s mindkét fél elköteleződését rögzíti a palesztin önrendelkezés és a kétállami megoldás mellett.

A megállapodás emellett hangsúlyozza Jeruzsálem szimbolikus és spirituális jelentőségét a zsidók, a keresztények és a muszlimok számára egyaránt.

Forrás és fotó: Vatican News angol nyelvű szerkesztősége

Verestói Nárcisz/Magyar Kurír