Leó pápa telefonon egyeztetett Mahmúd Abbász palesztin vezetővel

A nyilatkozat szövege szerint hétfőn reggel XIV. Leó pápa fogadta Mahmúd Abbász, Palesztina állam elnökének telefonhívását, aki a közel-keleti konfliktus aggasztó fejleményeiről és a palesztin nép életkörülményeiről tájékoztatta a Szentatyát.

A beszélgetés során a Szentatya megújította a Szentszék elkötelezettségét a béke iránt, amelyet politikai és diplomáciai párbeszéd, valamint a nemzetközi jog teljes tiszteletben tartása révén kell elérni.

