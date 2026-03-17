Leó pápa telefonon egyeztetett Mahmúd Abbász palesztin vezetővel

XIV. Leó pápa – 2026. március 17., kedd | 15:21
A Szentszéki Sajtóközpont március 16-án, hétfőn délután tájékoztatott a XIV. Leó pápa és a palesztin állam vezetője, Mahmúd Abbász közötti aznapi telefonbeszélgetésről, amelynek során a közel-keleti helyzetről egyzetettek.

A nyilatkozat szövege szerint hétfőn reggel XIV. Leó pápa fogadta Mahmúd Abbász, Palesztina állam elnökének telefonhívását, aki a közel-keleti konfliktus aggasztó fejleményeiről és a palesztin nép életkörülményeiről tájékoztatta a Szentatyát.

A beszélgetés során a Szentatya megújította a Szentszék elkötelezettségét a béke iránt, amelyet politikai és diplomáciai párbeszéd, valamint a nemzetközi jog teljes tiszteletben tartása révén kell elérni.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Vatican News

Magyar Kurír

#Ázsia és Közel-Kelet #közélet #Vatikán #XIV. Leó pápa

Kapcsolódó fotógaléria

