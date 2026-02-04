Leó pápa újból nemet mondott a nukleáris fegyverkezési versenyre

XIV. Leó pápa – 2026. február 4., szerda | 20:25
Február 4-én, szerdán a VI. Pál teremben tartották az általános kihallgatást, melynek végén XIV. Leó pápa imádságáról biztosította az energetikai infrastruktúrát érő bombázások által sújtott ukrajnai testvéreket, és reményét fejezte ki, hogy nem bontakozik ki új nukleáris fegyverkezési verseny a nemzetközi színtéren.

XIV. Leó pápa felhívása az általános kihallgatás végén:

Buzdítok mindenkit, hogy imádságával támogassa ukrajnai testvéreinket, akiket súlyosan próbára tesznek a bombázások, melyek ismét az energetikai infrastruktúrákat is célba vették.

Kifejezem hálámat a Lengyelország és más országok katolikus egyházmegyéiben indított szolidaritási kezdeményezésekért, melyek igyekeznek segíteni a lakosságot kitartani ebben a nagy hidegben.

Holnap lejár a 2010-ben az Amerikai Egyesült Államok és az Oroszországi Föderáció elnöke által aláírt New START-szerződés, amely jelentős lépést jelentett a nukleáris fegyverek terjedésének korlátozásában.

Miközben újfent bátorítok minden építő erőfeszítést, mely a leszerelést és a kölcsönös bizalom erősítését szolgálja, nyomatékos felhívást intézek annak érdekében, hogy ne engedjük ezt az eszközt minden további nélkül megszűnni, hanem biztosítsuk annak konkrét és hatékony folytatását.

A jelenlegi helyzet megköveteli, hogy mindent megtegyünk egy a nemzetek közötti békét tovább veszélyeztető új fegyverkezési verseny elkerüléséért. Sürgetően szükséges a félelem és a bizalmatlanság logikáját egy olyan közösen vallott etikával felváltani, amely képes a döntéseket a közjó felé irányítani, és a békét mindenki által őrzött közkinccsé tenni.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír

