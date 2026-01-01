Leó pápa újévkor délben: Isten Fia testvérünkké lett, hogy otthonos jövőt építsünk mindenki számára

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.

Kedves testvéreim, boldog új évet kívánok!

Miközben a hónapok ritmusa ismétlődik, az Úr arra hív bennünket, hogy újítsuk meg korunkat, és nyissunk meg végre a béke és népek közötti barátság korszakát. E jó szándék nélkül nem lenne értelme továbblapozni naptárunkat és teleírni határidőnaplónkat.

A végéhez közeledő jubileum megtanított bennünket arra, miként ápoljuk reményünket egy új világban:

szívünkkel Istenhez térve, hogy a sérelmeket megbocsátássá, a fájdalmat vigasztalássá, az erényes elhatározásokat pedig jócselekedetekké alakítsuk.

Isten ugyanis ebben a stílusban lakja be a történelmet, és így menti meg a feledéstől: megajándékozza a világot a Megváltóval, Jézussal. Ő az egyszülött Fiú, aki testvérünkké válik, megvilágosítja és jó akarattal tölti be lelkiismeretünket, hogy otthonos jövőt építhessünk, amely a világon élő minden férfit és nőt befogad.

E tekintetben a karácsony ünnepe ma Máriára irányítja tekintetünket, aki elsőként hallotta Krisztus szívének dobogását. Szűzi méhének csendjében az élet Igéje kegyelmi szívdobogásként ad hírt önmagáról.

Isten, a jóságos Teremtő, kezdettől fogva ismeri Mária szívét és a mi szívünket. Emberré válva megismerteti velünk a sajátját: ezért Jézus szíve minden férfiért és minden nőért dobog. Azokért is, akik készek befogadni őt, mint a pásztorok, és azokért is, akik nem akarják őt, mint Heródes. Szíve nem közömbös azok iránt, akik szívtelenek felebarátaik iránt:

dobog az igazakért, hogy kitartsanak odaadó szeretetükben, és dobog a nem igazakért, hogy megváltoztassák életüket és békére leljenek.

A Megváltó asszonytól születve jön a világba: időzzünk el ennek az eseménynek az imádásában, amely felragyog Szűz Máriában, és tükröződik minden megszülető gyermekben, feltárva a testünkbe vésett isteni képmást!

A mai világnapon imádkozzunk mindannyian együtt a békéért: hogy béke legyen mindenekelőtt a fegyveres konfliktustól és nyomortól szenvedő nemzetek között, de otthonainkban is, kivált az erőszaktól és fájdalomtól megsebzett családokban!

Azzal a bizonyossággal, hogy Krisztus, a mi reménységünk, az igazságosság soha ki nem alvó napja, bizalommal kérjük Máriának, Isten anyjának és az Egyház anyjának közbenjárását!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, akik az év első napján összegyűltetek a Szent Péter téren. Mindenkinek békét és minden jót kívánok! Mély hálával viszonzom Olaszország köztársasági elnökének, Sergio Mattarellának jókívánságait.

1968. január 1-je óta, Szent VI. Pál pápa akaratából, ma tartjuk a béke világnapját. A világnapra írt üzenetemben azt a köszöntést kívántam megismételni, amelyet az Úr sugallt nekem, amikor erre a szolgálatra hívott: „Béke mindnyájatokkal!”

Fegyvertelen és lefegyverző béke, mely Istentől származik, az ő feltétel nélküli szeretetének ajándéka, és amelyet a mi felelősségünkre bízott.

Kedves barátaim, Krisztus kegyelmével már ma kezdjünk el egy békés évet építeni, lefegyverezve szívünket, és tartózkodva minden erőszaktól.

Kifejezem elismerésemet a számtalan programért, amelyet ebből alkalomból világszerte szerveztek. Külön is megemlítem a tegnap este Cataniában tartott országos menetet, és köszöntöm mindazokat, akik ma részt vesznek a Szent Egyed Közösség által szervezett rendezvényen.

Köszöntöm továbbá a New Jersey állambeli Richland diákjainak és tanárainak csoportját, valamint az összes itt lévő római lakost és valamennyi zarándokot.

Annak az évnek a kezdetén, amelyben Szent Ferenc halálának nyolcszázadik évfordulóját ünnepeljük, szeretném minden emberhez eljuttatni az ő áldását, amelyet a Szentírásból vett szavakkal fogalmazott meg:

„Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged; mutassa meg neked arcát, és könyörüljön rajtad; fordítsa feléd arcát, és adjon neked békét!”

A Szent Istenanya vezessen bennünket az új év útján! Boldog új évet kívánok mindenkinek!

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír