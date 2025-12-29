Leó pápa üzenete a taizéi közösség európai ifjúsági találkozójára Párizsba

Ne féljetek továbbra is Krisztust keresni!

Kedves fiatalok! A taizéi közösség által szervezett európai találkozó alkalmából XIV. Leó pápa arra kért, hogy tolmácsoljam szívélyes üdvözletét és biztosítsalak lelki közelségéről benneteket – írta Pietro Parolin bíboros. – Találkozótok új állomást jelent a bizalom világméretű zarándoklatában, amelyet Roger testvér indított el közel fél évszázaddal ezelőtt Párizs városában. A Szentatya örül, hogy egy olyan városban gyűltek össze, amelyet gazdag vallási örökség jellemez, és amelyet az évszázadok során az életszentség oly sok alakjának ragyogó tanúságtétele formált, akik mindegyike a maga módján bátran válaszolt Krisztus hívására.

Matthew testvér, taizéi perjel idei levelének témája: Kit keresel? – egy olyan lényeges kérdést feszeget, amely minden ember szívében ott lakozik. A Szentatya arra hív, hogy ne féljetek ettől a kérdéstől, hanem hordozzátok imádságban és csendben, annak tudatában, hogy Krisztus mellettetek jár, és hagyja, hogy rátaláljanak azok, akik őszinte szívvel keresik őt.

Az imádság és a megosztás segítsenek nektek elmélyíteni hiteteket

Most az év végén, amikor az emberiség oly sok megpróbáltatás terhét hordozza, az a nagylelkű vendégszeretet, amelyet Párizsban kaptok mindenféle hátterű hívőtől és jóakaratú embertől, erőteljes üzenet a világ számára. Az imádság és a megosztás pillanatai, amelyeket ezekben a napokban megtapasztaltok, segítsenek nektek elmélyíteni hiteteket, és így

egyre világosabban felismerhetitek, hogyan éljétek meg az evangéliumot életetek konkrét valóságában.

Erre a találkozóra most egy különleges egyházi időszakban kerül sor, amelyet a jubileumi szentév lezárása és a Nikaiai Zsinat 1700. évfordulójának megemlékezése fémjelez. Ahogy XIV. Leó pápa nemrégiben az İznikben tartott ökumenikus imatalálkozón emlékeztetett: „A kiengesztelődés ma olyan felhívás, amely az egész, konfliktusoktól és erőszaktól sújtott emberiségtől érkezik. A Jézus Krisztusban hívők közötti teljes közösség iránti vágy mindig együtt jár az emberek közötti testvériség keresésével.”

A Szentatya arra buzdít benneteket, hogy

legyetek a bizalom zarándokai, a béke és a kiengesztelődés kézművesei, akik képesek alázatos és örömteli reményt adni a körülöttetek élőknek.

Szűz Mária közbenjárására bízva benneteket, valamint a taizéi közösséget és annak ökumenikus küldetését, Leó pápa teljes szívből adja rátok apostoli áldását – írta Pietro Parolin bíboros államtitkár.

A párizsi taizéi ifjúsági találkozóra a magyar résztvevők számára a Katolikus Ifjúsági Mozgalom közös kiutazást szervezett több busszal.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír