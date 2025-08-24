Leó pápa vasárnap délben: Nem elég szavakkal megvallani hitünket, Jézus szeretetet kér

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédének fordítását közöljük.

Kedves testvéreim, szép vasárnapot kívánok!

A mai evangélium (Lk 13,22–30) középpontjában a „szűk kapu” képe áll, melyet Jézus arra használ, hogy válaszoljon egy embernek, aki azt kérdezi, kevesen lesznek-e, akik üdvözülnek. Jézus így válaszol: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak” (Lk 13,24).

Első pillantásra ez a kép kérdéseket vet fel bennünk: ha Isten a szeretet és az irgalom Atyja, aki mindig tárt karral vár bennünket, hogy befogadjon, akkor miért mondja Jézus, hogy az üdvösség kapuja szűk?

Természetesen az Úr nem elcsüggeszteni akar bennünket. Szavai inkább azokat kívánják megingatni, akik azt gondolják magukról, hogy már elnyerték az üdvösséget, akik vallásgyakorlók, s ezért azt hiszik, hogy velük már minden rendben van. Nem értették meg ugyanis, hogy nem elég vallásos cselekedeteket végrehajtani, ha azok nem változtatják meg a szívüket:

az Úr nem akar élettől elszakadt istentiszteletet, és nem leli kedvét az áldozatokban és imákban, ha azok nem vezetnek testvéreink iránti szeretethez és az igazságosság gyakorlásához.

Ezért, amikor az Úr elé állnak, s azzal dicsekszenek, hogy vele ettek és ittak, és hallgatták tanításait, ezt a választ fogják hallani: „Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!” (Lk 13,27).

Testvéreim, jó provokációt kapunk a mai evangéliumból: míg mi néha ítélkezünk azok felett, akik távol állnak a hittől, Jézus megingatja „a hívők biztonságát”. Jézus ugyanis azt mondja, hogy nem elég szavakkal megvallani hitünket, nem elég vele együtt enni és inni az eucharisztiát ünnepelve, nem elég jól ismerni a keresztény tanokat.

Hitünk akkor hiteles, ha egész életünket átfogja, ha döntéseink kritériumává válik, ha olyan emberré tesz bennünket, akik elköteleződnek a jó mellett, és kockázatot is vállalnak, csak hogy szeressenek, ahogy Jézus is tette.

Ő nem a siker vagy a hatalom könnyű útját választotta, hanem annak érdekében, hogy üdvözítsen bennünket, olyannyira szeretett, hogy áthaladt a kereszt „szűk kapuján”. Ő hitünk mércéje, ő az a kapu, amelyen át kell haladnunk, hogy üdvözüljünk (vö. Jn 10,9), az ő szeretetét kell megélnünk és életünkkel az igazságosság és a béke munkásaivá kell válnunk.

Ez néha azt jelenti, hogy nehéz és népszerűtlen döntéseket kell hoznunk, küzdenünk kell önzésünk ellen, áldozatot kell hoznunk másokért, ki kell tartanunk a jó mellett, ahol a gonosz logikája látszik érvényesülni, és így tovább. De ha átlépjük ezt a küszöböt, rájövünk, hogy az élet új módon tárul fel előttünk, és máris belépünk Isten tágas szívébe és az örök ünneplés örömébe, melyet ő készített számunkra.

Kérjük Szűz Mária segítségét, hogy bátran haladjunk át az evangélium „szűk kapuján”, hogy örömmel nyílhassunk meg az Atyaisten szeretetének tágasságára!

A Szentatya szavai az Úrangyala elimádkozása után:

Kedves testvéreim!

Szeretném kifejezni közelségemet a mozambiki Cabo Delgado lakosságához, akik egy olyan bizonytalan és erőszakos helyzet áldozatai, amely sok ember halálát és elmenekülését okozza. Miközben felhívást intézek annak érdekében, hogy ne feledkezzünk meg e testvéreinkről, kérlek benneteket, hogy imádkozzatok értük, és kifejezem azon reményemet, hogy az ország vezetőinek sikerül helyreállítaniuk a biztonságot és a békét abban a térségben.

Pénteken, augusztus 22-én imádságunkkal és böjttel kísértük a háborúk miatt szenvedő testvéreinket.

Ma ukrán testvéreinkhez csatlakozunk, akik a „világ imája Ukrajnáért” lelki kezdeményezéssel kérik az Urat, hogy adja meg a békét meggyötört országuknak.

Üdvözöllek mindannyiatokat, római hívők és különféle országokból érkezett zarándokok. Külön is üdvözlöm a kazah Karagandából és a Budapestről érkezett zarándokokat, valamint az Észak-Amerikai Pápai Kollégium közösségét. Örömmel köszöntöm a gozzanói zenekart, valamint a bellagiói, vidigulfói, carboniai, corlói és Val Cavallina-i plébániai csoportokat. Hasonlóképpen a Rovatóból és Manerbióból kerékpáron érkezett hívőket, valamint a vándorló Via Lucis csoportot.

Szép vasárnapot kívánok mindannyiatoknak!

