Leó pápa vasárnap délben: November 1-jén egyháztanítóvá nyilvánítom Szent John Henry Newmant

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédének fordítását közöljük.

Kedves testvéreim!

Szívből köszöntelek mindannyiatokat, akik részt vettetek ezen a katekétáknak szentelt jubileumi szentmisén, különösen azokat, akiket ma iktattunk be a katekéta szolgálatába. Veletek együtt szeretném szívből jövő jókívánságaimat küldeni a világszerte működő Egyház összes katekétájának, nőknek és férfiaknak egyaránt, és szeretnék áldott, gyümölcsöző szolgálatot kívánni nekik. Köszönöm az Egyházért végzett szolgálatotokat! Imádkozzunk értük, különösen azokért, akik nagyon nehéz körülmények között végzik szolgálatukat! Isten áldjon meg mindannyiatokat!

Köszöntöm a vicenzai egyházmegye zarándokait, püspökükkel együtt, valamint a különféle országokból érkezett további hívőcsoportokat.

E napokban rendkívüli erejű tájfun csapott le több ázsiai területre, különösen a Fülöp-szigetekre, Tajvan szigetére, Hongkong városára, Kuangtung kínai tartományra és Vietnámra.

Mentők dolgoznak a Ragasa tájfun pusztítását követően

Lélekben közel vagyok az érintett népekhez, különösen a legszegényebbekhez, és imádkozom az áldozatokért, az eltűntekért, a sok otthonát elhagyni kényszerült családért, a nehézséget elszenvedett sok emberért, valamint a mentőcsapatokért és a polgári hatóságokért. Mindenkit Istenbe vetett bizalomra és szolidaritásra biztatok. Adjon az Úr az erőt és a bátorságot, hogy minden megpróbáltatáson felülkerekedjünk!

Szent John Henry Newman

Örömmel jelentem be, hogy november 1-jén, az oktatás világának jubileuma keretében egyháztanítóvá nyilvánítom Szent John Henry Newmant, aki nagy mértékben hozzájárult a teológia megújulásához és a keresztény tanfejlődés megértéséhez.

Most pedig bízzuk magunkat a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására! Ő, aki Jézus anyja és első tanítványa volt, támogassa az Egyháznak a hit hirdetésében végzett elkötelezett munkáját.

