Leó pápa vasárnap délben: Szabadítsuk meg szívünket az önzéstől, az anyagiasságtól és az erőszaktól

Beszédében a napi evangéliumból kiindulva arra emlékeztetett, hogy Jézus „Jöjj ki” felszólítása nekünk is szól: arra hív, hogy megszabadítsuk szívünket az életünket beszűkítő rossz szokásoktól, korlátozottságoktól és gondolkodásmódoktól.

Az alábbiakban XIV. Leó pápa teljes beszédének fordítását közreadjuk.



Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

A mai napon, nagyböjt ötödik vasárnapján a liturgiában a Lázár feltámasztásáról szóló evangélium hangzik el (vö. Jn 11,1–45).

A nagyböjti úton Lázár feltámasztása olyan jel, amely Krisztus halál feletti győzelméről és az örök élet ajándékáról beszél, melyet a keresztségben kapunk (vö. A Katolikus Egyház katekizmusa, 1265). Jézus ma nekünk is ezt mondja, miként Mártának, Lázár testvérének: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog. Mindaz, aki él és hisz énbennem, nem hal meg örökre” (Jn 11,25–26).

A liturgia így arra hív, hogy ebben a fényben éljük újra – a már közelgő nagyhéten – az Úr kínszenvedésének eseményeit: a jeruzsálemi bevonulást, az utolsó vacsorát, a pert, a keresztre feszítést és az eltemetést, hogy megragadjuk azok legmélyebb értelmét, és megnyíljunk a kegyelem ajándéka előtt, amelyet magukban hordoznak.

Ezek az események ugyanis a halált legyőző és a keresztség kegyelme által bennünk élő feltámadt Krisztusban nyerik el beteljesedésüket üdvösségünkre és életünk teljességére.

Az ő kegyelme megvilágítja ezt a világot, amely látszólag állandóan újdonságot és változást keres, még azon az áron is, hogy fontos dolgokat – időt, energiát, értékeket, kapcsolatokat – feláldozzon, mintha a hírnév, az anyagi javak, a szórakozás vagy a felszínes kapcsolatok betölthetnék a szívünket, vagy halhatatlanná tehetnének bennünket.

Ez annak a végtelen utáni vágyakozásnak a jele, amelyet mindannyian magunkban hordozunk, de amelyre nem adható válasz mulandó dolgokkal.

Semmilyen véges dolog nem tudja kioltani belső szomjúságunkat, mert Istenért teremtettünk, és nem találunk megnyugvást, míg meg nem nyugszunk őbenne

(vö. Szent Ágoston: Vallomások, I, 1.1).

Lázár feltámasztásának elbeszélése tehát arra hív bennünket, hogy meghalljuk ezt a mély szükségletet, és a Szentlélek erejével megszabadítsuk szívünket azoktól a szokásoktól, korlátozottságoktól és gondolkodásmódoktól, amelyek – mint súlyos kövek – bezárnak bennünket az önzés, az anyagiasság, az erőszak, a felszínesség sírjába. Ezeken a helyeken nincs élet, hanem csak eltévelyedés, elégedetlenség és magány.

Jézus nekünk is azt kiáltja: „Jöjj ki!” (Jn 11,43). Arra ösztönöz bennünket, hogy – kegyelme által megújulva – kilépjünk ezekből a szűk terekből, és a szeretet világosságában járjunk, mint új emberek,

akik képesek remélni és szeretni az ő végtelen szeretetének mintájára, számítás nélkül és mérték nélkül.

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy így éljük meg ezeket a szent napokat: az ő hitével, az ő bizalmával, az ő hűségével, hogy mi is nap mint nap csodásan megtapasztaljuk a találkozást feltámadt Fiával!



A Szentatya szavai az Úrangyala imádság elmondása után:

Kedves testvéreim!

Továbbra is megrendülten figyelem a Közel-Kelet, valamint a világ más, háború és erőszak sújtotta térségeinek helyzetét. Nem maradhatunk némák ilyen sok ember szenvedése láttán, akik e konfliktusok ártatlan áldozatai. Ami őket megsebzi, az az egész emberiséget is megsebzi. A háborúk által okozott halál és fájdalom botrány az egész emberi család számára, és Istenhez hatoló kiáltás!

Ismét nyomatékosan kérem, hogy kitartóan imádkozzunk, hogy megszűnjenek az ellenségeskedések, és végre megnyíljanak a békéhez vezető utak, melyek az őszinte párbeszéden és minden ember méltóságának tiszteletén alapulnak.

Ma Rómában rendezik meg a maratoni futóversenyt, amelyen számtalan sportoló vesz részt a világ minden tájáról. Ez a remény jele! Adja Isten, hogy a sport a béke, a társadalmi inklúzió és a lelkiség útjait nyissa meg!

Szívből köszöntelek benneteket, rómaiak és különféle országokból érkezett zarándokok. Külön is köszöntöm azokat, akik a spanyolországi córdobai egyházmegyéből érkeztek. Örömmel üdvözlöm Belluno, Pordenone és Crotone híveit, valamint a római Santa Maria delle Grazie-plébániáról érkezett hívőket. Köszöntöm a bresciai egyházmegye Nave településének fiataljait, a firenzei egyházmegye bérmálkozóinak csoportját és a Szállodaigazgatók Egyesületének képviselőit.

Szép vasárnapot kívánok mindenkinek.



Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír