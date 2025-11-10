Leó pápa videoüzenete a fiatalok kassai jubileumára: Legyetek Krisztus örömteli tanúi!

A szlovákiai fiatalok jubileumi napjának vallási és kulturális programjai után délután öt órakor Bernard Bober kassai érsek, a szlovák püspöki konferencia elnöke mutatott be szentmisét a székesegyházban Nicola Girasoli érsek, apostoli nuncius koncelebrálásával, melyet a fiatalok a téren kivetítőkön követtek.

Ne féljetek tanúságot tenni arról, hogy keresztények vagytok!

A Szentatya örömmel üdvözölte a gyönyörű kassai székesegyház előtt összegyűlt fiatalokat, akik különböző nemzetekből érkeztek ugyan, de egyazon hitben egyesültek, és így jelenlétük kézzelfogható jele annak a testvériségnek és békének, amelyet a Krisztussal való barátság ébreszt a szívünkben.

Jézus arra hív titeket – szólt a fiatalokhoz üzenetében a Szentatya –, hogy legyetek a közösség tanúi, hidak építői és a bizalom magvetői egy olyan világban, amelyet gyakran megosztottság és gyanakvás jellemez. Ne féljetek tanúságot tenni arról, hogy keresztények vagytok, éljétek lelkesedéssel az evangéliumot, és osszátok meg másokkal az Úrral való találkozásból fakadó örömöt! Lelkükre kötötte, hogy bátran adják tovább azt, amit a 40. ifjúsági világnapra írt üzenetében hangsúlyozott: „Életünk minden helyzetében tapasztaljuk, hogy soha nem vagyunk egyedül, mert Isten a gyermekeiként mindig szeret minket, megbocsát és bátorít bennünket”. Ez a bizonyosság teszi szabaddá őket, felemeli a közöny fölé, és arra ösztönzi őket, hogy nyitott és nagylelkű szívvel tudjanak szeretni.

Az Egyház fiatal arca továbbra is ragyogjon Közép-Európa szívében

Végül Leó pápa arra kérte őket, hogy legyenek tanúi ennek az örömnek. Vigyék el Krisztus fényét a családjaikba, iskoláikba, egyetemeikre, munkahelyeikre és közösségeikbe. Így az Egyház fiatal arca továbbra is ragyogni fog Közép-Európa szívében, ahol atyáik hite ma is az új élet forrása.

A pápa szeretettel adta rájuk apostoli áldását, és minden fiatalt Szűz Mária, az Egyház Anyja és a Béke Királynője oltalmába ajánlott.

