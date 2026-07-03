Leó Rómában – Bemutatták a Robert Francis Prevostról szóló új dokumentumfilmet

Ez a harmadik, XIV. Leó pápának szentelt dokumentumfilm, amelyet a Vatican Media készített: az első a 2025 júniusában bemutatott León de Perú (a cím egyszerre jelenti: Perui Leó és Peru oroszlánja), amely a perui misszionáriusi évekre összpontosított, a 2025 novemberében bemutatott Leo from Chicago (Leó Chicagóból) pedig a pápa amerikai gyökereit mutatta be.

Az új dokumentumfilm Robert Francis Prevost Rómában töltött éveit mutatja be. Feleleveníti első útját az Örök Városba 1981-ben, amikor elöljárói Rómába küldték, hogy kánonjogot tanuljon, majd bemutatja a Szent Ágoston-rend generális perjeleként, később a Püspöki Dikasztérium prefektusaként végzett szolgálatát és a Bíborosi Kollégiumba való kinevezését 2023-ban.

A barátságok, a tanulmányok, az utazások, a kirándulások, a találkozások, a megbeszélések, a zarándoklatok és a munka meghatározó pillanatait korábban kiadatlan fotók és felvételek, valamint rendtársak, volt osztálytársak, régi barátok és Püspöki Dikasztérium tagjainak visszaemlékezései révén meséli el a film.

A dokumentumfilm a Kommunikáció Dikasztériuma szerkesztősége produkciója. A filmet Felipe Herrera-Espaliat, Salvatore Cernuzio és Tiziana Campisi újságírók készítették, a vágómunkát Jaime Vizcaíno Haro és Stefano Anella végezték.

A dokumentumfilm július 1-jén, szerdán 18 órakor (római idő szerint) jelent meg a Vatican News YouTube-csatornáján, először három nyelven – angolul, olaszul és spanyolul –, és kérésre nemzetközi médiaorgánumok számára is elérhetővé teszik.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó és videó: Vatican Media

Magyar Kurír