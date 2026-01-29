Lezárult a Krisztus-hívők egységéért tartott imanyolcad a temesvári egyházmegyében

Január 18. és 25. között Pál József Csaba megyéspüspök és a Temesvári Római Katolikus Egyházmegye számos papja több ökumenikus imatalálkozón vett részt, amelyeket a Krisztus‑hívők egységéért tartott imanyolcad keretében szerveztek a temesvári egyházmegye területén.

Január 21‑én, szerdán este a temesvári Dacia városrészben található Szentlélek eljövetele román ortodox templomban tartották a fiatalok ökumenikus imáját.

Január 22‑én, 23‑án és 24‑én Pál József Csaba temesvári megyéspüspök, Ioan Călin Bot lugosi görögkatolikus püspök és Lucian Mic karánsebesi ortodox püspök ökumenikus imákon vett részt a resicabányai „Fatimai Szűzanya” görögkatolikus templomban, a herkulesfürdői Nagyboldogasszony római katolikus templomban, valamint a karánsebesi román ortodox székesegyházban.

Végül, az imanyolcad utolsó napján, január 25‑én Pál József Csaba püspök és Ioan Călin Bot görögkatolikus püspök részt vett a Lugoson immár 30. alkalommal megrendezett ökumenikus imatalálkozón, amely a város hét vallásfelekezetének képviselőit gyűjtötte egybe. Az utóbbi eseményen a vendéglátó a Szent Vlagyimir ukrán ortodox templom és közösség volt, Petru Rosoca ukrán ortodox esperes és Ioan Virgil Brotnei parókus vezetésével.

Jelen volt továbbá Ioan Cerbu lugosi ortodox esperes; Angelo‑Narcis Pop prelátus, a görögkatolikus püspökség általános helynöke; Inocențiu Lung görögkatolikus esperes és egyházmegyei tanácsos; Gáll Zoltán református lelkész; a zsidó hitközség képviseletében Ivan Bloch; Alin Tech pünkösdista lelkipásztor; valamint a bánsági ágostai hitvallású evangélikus egyház képviseletében Walther Sinn, a szemlaki (Arad megye) evangélikus közösség lelkipásztora. A helyi római katolikus plébániát Francisc Lisi plébániai kormányzó és Ovidiu Virag káplán képviselte. Az imán részt vett Călin Dobra, Lugos város polgármestere.

A zenei szolgálatot a plébániai kórus tagjai látták el, akik Szent Vlagyimir nagyfejedelem tiszteletére írt tropárt, a Vízkereszt Tropár, egy, a hit erejéről szóló népéneket, valamint egy Mária‑tropárt énekeltek.

A szertartás elején Petru Rosoca esperes üdvözölte a jelenlévőket, hangsúlyozva: „Noha nem lehetünk egységben Krisztus Egyházának ugyanazon hitében, mégis egyek lehetünk Jézus Krisztus nevében, amikor a keresztény erkölcsi értékeket kell megvallanunk a hitetlenek előtt, vagy amikor a bűnt kell elítélnünk, hogy megmutassuk: az élet maga Isten.”

Ezt követően a keresztények egységért mondott imák és tanító jellegű elmélkedések hangzottak el, a Krisztus‑hívők egységéért tartott 2026‑os Imanyolcad füzetének anyagára építve. Az elmélkedések során a két püspök, valamint a felszólaló lelkipásztorok többek között azt hangsúlyozták, hogy hálásak a lugosi felekezetek között tapasztalható testvéri légkörért és egységért, amelyet őrizni és ápolni kell.

A Szent Pál apostol által említett négy erény – alázat, szelídség, türelem és szeretet –alapvető a jó emberi és népek közötti kapcsolatok építésében. Imádkozni kell a népek és országok közötti békéért, a társadalmi, családi és munkahelyi békéért. A belső béke nem passzív csend, hanem az Istennel való együttműködés gyümölcse. Ha Jézus a béke forrása, akkor a keresztények egységének forrása is. Pünkösd napján a Szentlélek erőt adott az apostoloknak az Egyház egyetemes küldetéséhez. Ugyanez a Lélek táplálja ma is az Egyház közös küldetését: hogy az egység ne csupán fogalom, hanem megélt valóság legyen – hangzott el.

Végezetül Călin Dobra polgármester és Ioan Virgil Brotnei plébános rövid üzenettel fordult a jelenlévőkhöz.

Az ökumenikus ünneplés a Mi Atyánk imádsággal zárult, amely román, magyar, német és ukrán nyelven hangzott el.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír