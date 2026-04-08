Lucsok Péter Miklós OP munkácsi megyéspüspök húsvéti üzenete

Krisztus feltámadt!

De hol van most?

És hogyan nyílhatunk meg a feltámadt Jézussal való találkozásra?

Keresnünk kell őt. De valójában a feltámadt Jézus az első, aki keresi az emberrel való találkozást. Még mielőtt az ember szíve hozzá fordulna, ő már ott van és vár. „Íme, az ajtó előtt állok és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek hozzá.” (Jel 3,20)

Én minden reggel úgy kezdem a napomat, hogy megnyitom a szívemet a feltámadt Krisztus előtt, keresem őt. Amikor eljön, ezt a világosságon, az erőn és a békén keresztül tapasztalom meg, amely betölti a szívemet, a lelkemet és a gondolataimat. Ezért kell elindulnunk a Feltámadt felé, keresnünk őt. Mert ő jelen van, csak mi nem mindig látjuk egyértelműen.

Találkozhatunk vele a közösségben is. „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” – ígérte Jézus a tanítványainak.

Amikor befogadom a Feltámadtat az életembe, már nem egyedül járom az utamat. Krisztus bennem él, és én őbenne. Amikor pedig olyan emberekkel találkozom, akik szintén nyitottak rá, megtapasztaljuk, hogy beszélgetésünkben és egymás megosztásában több van jelen, mint csupán mi ketten. Érezzük, hogy a feltámadt Krisztus van közöttünk, mert találkozásunk tele van jósággal, békével és örömmel – olyan dolgokkal, amelyeket nehéz lenne megmagyarázni az ő jelenléte nélkül.

Gyakran meg tudom különböztetni, hogy egy találkozásban valóban nyitottak voltunk-e Jézusra vagy sem. Mert van tapasztalatom arról, mennyi öröm és világosság születik akkor, amikor az emberek Istenben találkoznak és beszélgetnek egymással, és a fájdalom és sötétség, amikor Krisztusra zártak vagyunk.

Így tapasztalhatjuk meg a Feltámadt jelenlétét a családokban, a közösségekben és a szentmisén, ahol Jézus nevében gyűlünk össze – az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Különösen a vasárnapi szentmisén, amelynek középpontjában a feltámadt Krisztus áll: az ő működése az összegyűlt közösségben, és az ő ajándéka – saját maga – számunkra.

Néha az embernek úgy tűnik, hogy Isten messze van, hogy nincs ideje rá, vagy hogy nem méltó az ő jelenlétére. De ez nem így van. A Feltámadottal nem is olyan nehéz találkozni – csak igazán akarni kell, és ezt a vágyat tettekre kell váltani.

Nincs nagyobb öröm annál, mint Krisztussal egységben élni. Amikor az ember ezt megtapasztalja, mindent megtesz azért, hogy ebben az egységben megmaradjon.

Legyen ez a húsvéti idő mindannyiunk számára alkalom arra, hogy mélyebben felfedezzük a feltámadt Jézus jelenlétének titkát közöttünk. Legyenek találkozásaink, közösségeink és liturgiánk olyan helyek, ahol Krisztus cselekszik közöttünk és általunk.

Így azok is, akik még nem találkoztak a Feltámadottal, rajtunk keresztül hallhatják meg őt, és közöttünk tapasztalhatják meg jelenlétét.

A feltámadt Krisztus legyen közöttünk!

Lucsok Péter Miklós OP megyéspüspök

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír