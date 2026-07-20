Luis Manuel Alí Herrera püspök a gyermekvédelemről egyeztetett az MKPK munkacsoportjával Budapesten

A kolumbiai származású püspök a római Santa Maria Maggiore-bazilika apostoli vikáriusa is.

Luis Manuel Alí Herrera a megbeszélésen bemutatta a pápai bizottság működését és több bevált gyakorlatot; a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyermekvédelmi munkacsoportjának tagjai pedig ismertették a magyarországi tapasztalatokat és szempontokat.

A találkozó fontos állomása volt a magyar püspökök novemberi római ad limina látogatását megelőző közös felkészülésnek.

A püspök felkereste a piarista tatományfőnökséget is, ahová Benyusz Márta, a pápai bizottság európai regionális tanácsadója is elkísérte, csatlakozva a testület munkájához.

Forrás és fotó: Magyar Katolikus Egyház Facebook-oldala

Fotó: Magyar Katolikus Egyház; Zsódi Viktor SchP Facebook-oldala

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