Luis Manuel Alí Herrera püspök a gyermekvédelemről egyeztetett az MKPK munkacsoportjával Budapesten

Kitekintő – 2026. július 20., hétfő | 17:19
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Budapestre látogatott Luis Manuel Alí Herrera püspök, a Kiskorúak Védelméért Felelős Pápai Bizottság titkára, hogy a novemberi ad limina látogatás előkészítéseként egyeztessen a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) gyermekvédelmi munkacsoportjával – tájékoztatott a Magyar Katolikus Egyház július 20-án közzétett Facebook-bejegyzésében.

A kolumbiai származású püspök a római Santa Maria Maggiore-bazilika apostoli vikáriusa is.

Luis Manuel Alí Herrera a megbeszélésen bemutatta a pápai bizottság működését és több bevált gyakorlatot; a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyermekvédelmi munkacsoportjának tagjai pedig ismertették a magyarországi tapasztalatokat és szempontokat.

A találkozó fontos állomása volt a magyar püspökök novemberi római ad limina látogatását megelőző közös felkészülésnek.

A püspök felkereste a piarista tatományfőnökséget is, ahová Benyusz Márta, a pápai bizottság európai regionális tanácsadója is elkísérte, csatlakozva a testület munkájához.

Forrás és fotó: Magyar Katolikus Egyház Facebook-oldala

Fotó: Magyar Katolikus Egyház; Zsódi Viktor SchP Facebook-oldala

Magyar Kurír

#kiskorúak védelme #MKPK #Vatikán #vatikáni intézmények

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