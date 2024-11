Lumina 2025 – Kiválasztották a jövő év jezsuita fehérborát

A bor a zsidó-keresztény kultúrában spirituális jelentéstartalmú ital, a különböző szerzetesi közösségek – amíg voltak birtokaik – maguk is készítettek borokat. A jezsuiták már régen elvesztették szőlőiket, de tartják hagyományaikat, és most is palackoztatnak borokat, amelyeket barátaiknak, adományozóiknak, munkatársaiknak adnak ajándékba, vagy nagyobb ünnepeken fel is szolgálnak az egybegyűlt vendégsereg számára.

A jezsuiták fehérbora a Lumina nevet viseli, amely fényességet, illetve fényességet kibocsátó, sugárzó dolgot jelent. Épp olyat, mint a mádi furmint. S azért épp e nedű a példa, mert a jezsuita bor szőlőjét adó dűlők a tokaji borvidéken találhatók. Azért esett a jezsuiták választása éppen erre a területre, mert a mádi domb már a középkorban egyházi szőlőbirtok volt. A lőcsei jezsuita rendház négyszáz évvel ezelőtt a mádi Szent Tamás-dűlőn és a szomszédos Nyulászón jutott komoly szőlőbirtokhoz. Jelen korunk jezsuitái pedig úgy gondolták, a bor, ami akkoriban megfelelt nekik, most is jó lesz. S nem csalódtak.

A borkóstoló csapatot a mádi Royal Tokaji Borászat munkatársai várták. E piacvezető borház tulajdonában vannak az egykori jezsuita dűlők, és már tíz éve a Royal Tokaji készíti a prémium minőségű, száraz jezsuita Lumina bort. A bor kultúrájához méltón telt a nap, a házigazdák történelmi és borászati bevezetője után a szőlőben folytatódott a program. A ragyogó, meleg őszi napsütésben meg lehetett ismerni a különféle borok készítésének technológiáját, a borászat saját eljárásait, a szüretelés módszereit. Mivel a kétkezi munka drága, és nehéz megfelelő szőlőmunkásokat találni, folyamatosan keresik a modern technika felhasználásának lehetőségeit is. A borház szőlőtőkéinek háromnegyede furmint, de sárga muskotályt, hárslevelűt, zétát, kabart és kövérszőlőt is termesztenek itt. Hosszú távú gondolkodást mutat, hogy elkezdték fiatalítani a közel hatvanéves tőkékből álló parcellát.

Egy sor kérdése is volt a figyelmes és igen érdeklődő budapesti csapatnak, ezért az élénk beszélgetés fehér asztal mellett, ebéd közben is folytatódott. Szóba került a bor értékesítése és ennek kihívásai. Kiderült, hogy a tokaji bor Magyarországon világhírű, a nemzetközi marketingnek erősödnie kell, és nagy a borpiaci verseny a földrészek között. Asztalbontás után lehetőség volt megtekinteni az üzemet, ahol a Royal Tokaji borai készülnek. A néhány éve emelt, tágas és hatalmas épületek impozáns tartályokat rejtenek, ezeknél a friss, még érlelés előtt álló esszencia kóstolására is lehetőség adódott. Pohárral a kézben tért be a csapat a háromszintes, közel ezer méter hosszú, több száz éves pincerendszerbe, ahol nemcsak a hagyományos magyar hordókkal, mértékegységekkel ismerkedhettek meg, hanem a három-, illetve ötputtonyos borokat ízlelve tehettek különbséget a zamatos italok között. Ez a gazdag bevezető kellett ahhoz, hogy eljussanak utazásuk céljához: a következő Lumina bor kiválasztásához.

Az elegáns környezetben, szavazólappal előkészített „borbíráló” asztalhoz érkeztek a borok, amelyek elmélyült figyelmű kóstolgatása után alakult ki a végeredmény. A következő év jezsuita Lumina bora az egyöntetű döntés értelmében a Szent Tamás-dűlő 2019-es furmintja lett. Az estét egy különlegesség koronázta meg: a választást megünneplendő érkezett egy negyvenhét éves Dictador rum is, melynek füstös, gazdag aromája egészen különlegessé és emlékezetessé tette a borkóstoló befejezését. Nem csoda, hogy a csapat a hazafelé tartó buszozás közben minden magyar sláger szövegében felismerte, hogy az valójában Istenről szól…