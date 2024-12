Lurkó kutya, Palkó és a rossz szagú üvegek

Lurkó, a kiskutya vidáman szalad haza, és alig várja, hogy a gazdája, Palkó ölébe ugorva elmesélje neki a kalandjait, de nagy meglepetésére Palkó durván ellöki őt. Habár alapvetően szereti és gondoskodik róla, időnként mégis elfelejt enni adni neki, vagy hosszabb időre egyedül hagyja a lakásban, amitől Lurkó szorong. Előfordult, hogy Palkó reggel nem tudott kikelni az ágyból, hogy Lurkót elvigye a kutyaiskolába, és gyakran vannak körülötte rossz szagú üvegek…

Lurkó történetei sok gyerek mindennapjaiban köszönhetnek vissza, hiszen becslések szerint Magyarországon ma 400 ezer gyerek él, akinek egyik vagy mindkét szülője szenvedélybeteg. A többségük a témát tabuként kezeli, nem tud, nem akar, vagy nem mer beszélni róla, szégyenkezik, és saját magát okolja a szülei problémáiért. Az ő helyzetük megkönnyítése érdekében fordította le a svájci Sucht Schweiz civil szervezet Lurkóról szóló meséit Frankó András, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó Pszichoszociális Szolgálatának vezetője.

A 4–8 éves gyerekeknek szóló történetek alkalmat kínálnak az óvodapedagógusoknak, szociális munkatársaknak és más segítő szakembereknek, hogy beszélgetést kezdeményezzenek a szülők szenvedélybetegségéről.

A mesék képzeletbeli világában elmerülve az érintett gyerekek jobban megérthetik saját élethelyzetüket és az ahhoz kapcsolódó érzéseiket, és könnyebben is tudnak beszélni ezekről.

Saját élményeik a kutyáról való beszélgetés védelmében maradnak, érzéseiket nem kell direkt módon kimondaniuk – Lurkó figurájának tulajdoníthatják őket. Ráadásul a kiskutyától még tanulni is lehet: egy kedves szomszéd vagy megértő tanár nemcsak a mesében, hanem a valódi életben is sokat segíthet.

Lurkó történetei ingyenesen elolvashatóak vagy meghallgathatóak. A segítő szakemberek ugyanitt ötleteket, javaslatokat és példakérdéseket is találnak a történetek feldolgozásához. Például: Hogyan érezhette magát Lurkó a mese egyes pontjain? Te mit mondtál volna neki a legszívesebben? Hogyan viselkedtél volna az egyes szereplők helyében? Miként folytatódhat a történet?

A fenti honlapról különböző segédanyagok, szemléltető eszközök is letölthetőek a foglalkozásokhoz. Vannak kiszínezhető rajzok, amelyek a történet alaposabb megértésében segíthetnek; Lurkó érzéseit megjelenítő kártyák, amelyekkel a gyerekek akkor is ki tudják fejezni magukat, ha esetleg nem ismerik a megfelelő szavakat az érzéseikre, illetve elérhetők a mese szereplőit megjelenítő kártyák is, amelyek jó alkalmat nyújtanak átbeszélni, hogy melyikük miben és hogyan tudja segíteni Lurkót, ha szüksége van rá.

A történetek és segédanyagok mellett Lurkó kesztyűbáb és plüssfigura is elérhető, amelyeket a Máltai Szeretetszolgálat terveztetett és készíttetett a meséhez.

A Lurkó-plüssök óriási népszerűségnek örvendenek a gyerekek körében, a foglalkozásokon kézről kézre adják, beszélnek hozzá, ölelgetik, szeretgetik – osztotta meg a személyes tapasztalatait Sticzné Nagy Ildikó óvodai és iskolai szociális segítő az „Egy a szenvedélybeteg szülők elfeledett gyermekeiért” programsorozat egyik workshopján.

A szakember a győri Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársaként három éve rendszeresen tart Lurkó-foglalkozásokat óvodásoknak és első osztályosoknak. Úgy látja, hogy a kiskutya történetei tízből kilenc gyereket képesek valamilyen szinten megszólítani, hiszen minden családban előfordul időnként, hogy a szülők nem tudnak pont akkor pontosan annyi figyelemmel fordulni a gyerekük felé, mint amennyit igényelne. Sticzné Nagy Ildikó a meséket és az azt feldolgozó foglalkozásokat rendkívül hatékonynak tartja az érzelmi intelligencia fejlesztésében: felismerhetővé és kimondhatóvá tesz olyan, sokszor összetett érzéseket, amelyeket egy kisgyermek sokszor nehezen tud megfogalmazni, és talán megfelelő kifejezéseket sem ismeri hozzá.

A mesék fontos üzenete a gyerekeknek, hogy a szülők nehézségeiért, veszekedéséért, agressziójáért nem ők a felelősek, ne hibáztassák magukat miatta.

Teljesen jogos, ha elkeseredettnek, szomorúnak, dühösnek vagy magányosnak érzik magukat, és erről beszélni is szabad. Azt is fontos tudniuk, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal, mások is élnek hasonló helyzetben, és biztosan vannak körülöttük olyan felnőttek, akik megértik őket, akikhez bátran fordulhatnak segítségért.

Az ilyen jellegű segítő beszélgetések fontosságát nehéz túlbecsülni. Kutatások szerint a szenvedélybeteg szülők gyerekeinek egyharmadánál jelenhetnek meg felnőtt korukban pszichés problémák (például szorongás, depresszió, személyiségzavarok), és harminc százalékuk később maga is szenvedélybeteggé válhat, ha nem kap segítséget egy megbízható felnőttől vagy szakembertől.

Lurkó történetei ingyenesen hozzáférhetőek.

A szenvedélybetegségekkel kapcsolatos további információkért, videókért, letölthető kiadványokért vagy szakmai segítségért látogasson el a Kimondható című honlapra.

Szerző: Hámon Krisztina

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Magyar Kurír