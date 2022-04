Ma ünnepli 95. születésnapját XVI. Benedek pápa

1927. április 16-án – húsvét vigíliáján – született Joseph Ratzinger, a későbbi XVI. Benedek pápa a bajorországi Marktl am Inn városában. Az idei évben születésnapja ismét nagyszombatra esik. Élete kitesz egy évszázadnyi önéletrajzot, személyisége mélyen formálta az Egyházat és a teológiát, ahogy azt Georg Gänswein érsek, XVI. Benedek magántitkára is hangsúlyozta. „Az emeritus pápa jó hangulatban van, természetesen fizikálisan viszonylag gyenge és törékeny, de nagyon éber.”

A 95 év fontos életkor. Nem ünnepelnek azonban ezen a napon, mondja Gänswein érsek, mert nagyszombat „az a nap, amely Krisztus sírban nyugvását fejezi ki”. Húsvétvasárnap is lesz ünneplés természetesen, de ezt a napot a tervek szerint a liturgikus szertartás fogja meghatározni. „A húsvét utáni héten kisebb delegációk és néhány magánember is eljön majd, hogy kifejezze jókívánságait.” Gänswein érsek felidézte, hogy Ferenc pápa már előre felkereste a vatikáni kertekben található Mater Ecclesiae kolostorban elődjét, hogy felköszöntse. Április 13-án érkezett, tekintettel arra, hogy nagyszombat „Ferenc pápa számára nagyon mozgalmas nap”. Az emeritus pápa már nem főcelebránsként ünnepli a húsvétot, egyszerűen azért, „mert már nincs ereje mindig állni, és már nincs erő a hangjában. Azonban nagy belső odafigyeléssel követi a liturgiát, részt vesz a koncelebrálásban. Ebből is merít új erőt nap mint nap az életéhez” – nyilatkozta az emeritus pápa személyi titkára.

Általánosságban elmondható, hogy a Mater Ecclesiae kolostor napi rutinja „nem változott azóta, hogy a pápa visszavonult. Mindig a nap legfontosabb részével kezdődik a kora reggel: a szentmisével és a breviárium imáival... Aztán a reggeli és a pihenés ideje következik. Ezután XVI. Benedek a levelezésnek és a délelőtti olvasmányoknak szenteli magát. Időnként jut idő a zenére is az ebédidőig” – számolt be a mindennapokról Gänswein érsek. Délután ismét egy rövid pihenő következik, és időnként a látogatók fogadása. Minden attól függ, hogyan érzi magát az emeritus pápa. Délután „egy kis séta a vatikáni kertekben a rózsafüzér elmondásával, amit ülve végzünk”. A nap vacsora után az olasz nyelvű híradóval és az esti imával zárul.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír