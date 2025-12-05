Mai evangélium – 2025. december 5.

Napi Evangélium – 2025. december 5., péntek | 0:01
Hogy örömhírrel induljon minden nap... – Mt 9,27–31

Tanító útján egyik alkalommal két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: „Könyörülj rajtunk, Dávid fia!”

Amint hazaérkezett, bementek hozzá a vakok. Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?”

„Hisszük, Uram!” – felelték azok.

Akkor megérintette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: „Vigyázzatok, ezt senki meg ne tudja!”

Ám azok elmenvén, elhíresztelték a dolgot az egész vidéken.

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

