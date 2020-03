Már hat pap halt meg koronavírus-fertőzés miatt a bergamói egyházmegyében

Francesco Beschi bergamói püspök március 17-én Sotto il Montéba, Szent XXIII. János szülőfalujába látogat, hogy a „jó pápa” közbenjárásáért fohászkodjon. A média munkatársainak elmondta, hogy az egyházmegye papjai közül nagyon sokan vállalták a kockázatot, és elmentek a betegekhez, közel állnak a szenvedőkhöz. „A papság osztozik ebben a bajban a közösségeinkkel, a fertőzöttek, betegek és halottak számát illetően is. Nem a közösségünktől elszigetelten élünk, még a halálba való átmenet idején sem” – tette hozzá.

Bergamóban és környékén drámai helyzet uralkodik, naponta több száz új fertőzöttről érkeznek hírek, és a járvány kezdete óta már több százan haltak meg. A kórházak az összeomlás szélén állnak, Giorgio Gori polgármester már bejelentette, hogy nem minden betegnek jut majd hely az intenzív osztályon. A városi temetőben egyre több koporsó sorakozik.

Vigasztalásképpen a püspök elmondta, hogy húsz másik, kórházban lévő pap állapota jelentősen javult az utóbbi napokban, többen már el is hagyhatták a kórházat. Jelen pillanatban azonban az egyetlen módja, hogy közel legyenek az emberekhez, a médián keresztül való találkozás. A püspök elmondta, tisztában vannak vele, hogy hosszú ideig tart a vészhelyzet, és ez egyre jobban tudatosodik mindenkiben. „Keresztény emberként meg vagyunk győződve arról, hogy Isten ajándéka nagy belső erővé tud válni, és ezt az erőt a következő napokban folyamatosan táplálnunk kell.”

„Valóban ennyire egyedül vagyunk?” – tette fel a kérdést a püspök, miután a Vatikáni Rádióban felvázolta a drámai helyzetet: az emberek sokszor már nem tudnak kapcsolatba kerülni szeretteikkel, miután sietve kórházba vitték őket. Véleménye szerint ideje feleleveníteni a votum sacramenti hagyományát, amely a keresztény tanítás része: ha vágyom Isten bocsánatára, de nem vagyok olyan helyzetben, hogy ebben a pillanatban megkaphassam (azok a hívek sem, akik jól vannak, mert nem mehetünk el egymáshoz), akkor Isten elé állok igaz bűnbánattal, az iránta való bizalommal és szeretettel, megvallom neki bűnömet, és imádkozva kérem a bocsánatát. „Az Egyház azt mondja, hogy ha megvan az emberben a szándék, hogy amint lehet, szentségi gyónásban részesül, akkor megkapja az Úr bocsánatát. Szerettem volna emlékeztetni a híveket erre a lehetőségre.”

Elmondta, hogy már nehezen tudják kiszolgáltatni a betegek szentségét. Tisztában vannak azzal, hogy amikor elviszik a betegekhez Jézust, a vírust is magukkal vihetik, ezért nagy óvatosságra van szükség. „Miért ne tehetné meg ezt a gesztust egy megkeresztelt ember, a családtag, a gyermek, az unoka, aki megáldja ezzel a szülőt, nagyszülőt? A hit gesztusával fordul ezzel felé…” – vetette fel a püspök. Hozzátette, hogy ugyanezt a lehetőséget javasolták az egészségügyi dolgozóknak, akik kórházakban és idősek otthonában dolgoznak.

Beschi püspök azt látja, ebből a helyzetből megváltozva fogunk kikerülni: „Ebben a pillanatban sokan megérzik, amit már elfelejtettünk, mert eddig saját magunkat ítéltük arra, hogy elszigetelődjünk a többiektől, mindenki csak magára gondolt. Most, amikor kényszerű elszigeteltségben élünk, észrevesszük, mennyire fontos, hogy osztozzunk egymással. És én remélem, ez így is marad majd.”

*

Egy bergamói pap elmondta saját tapasztalatát arról, hogyan mentek be a kórházakba az utóbbi napokban. Tetőtől talpig maszkban, védőruhában, ami gyakorlatilag eltakarja a vonásaikat. „Úgy járkálunk a kórházakban, mint a zombik” – tette hozzá. Nem léphetnek közvetlen kapcsolatba a betegekkel, távolról elmondják az imádságot, de a gépekhez kapcsolt idősek ezt nem is hallják. Figyelmeztetett arra is, hogy nem csak idősekről van szó, a 40–50 éves korosztályt is sújtja már a fertőzés. A betegek nem látják a papot a maszk mögött, s amelyik papnak szemüvege van és emiatt egy külön maszkja is, az szintén nem látja a beteg arcát.