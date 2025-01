Már lehet jelentkezni az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Magyarországon egyedülálló képzésére

„Ahogy egyre több a dilemma és a kétség a generációs, technológiai, társadalmi kihívások közepette, annál egyértelműbbé válik, hogy a kisgyermekek nevelésével foglalkozó pedagógusok és a segítő szakmákban dolgozók korunk hősei, akik óriási szakmai tudásukkal és elhivatottságukkal a jövő leginkább felelős építői” – vallja Gloviczki Zoltán, a pedagógusokat és segítő szakembereket képző Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora.

Az intézmény tizenegy alapszakot, három mesterszakot és egy felsőoktatási szakképzést hirdetett meg a 2025-ös felvételin, ezek listája a www.felvi.hu és az avkf.hu oldalon található – a szakokra február 15-ig lehet jelentkezni. Az érdeklődők január 9–11. között az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon a főiskola standjánál, január 16-án a váci, január 21-én pedig a budapesti campus nyílt napján is feltehetik a kérdéseiket.

Ettől az évtől egy – Magyarországon egyedülálló – képzést is elindít a főiskola. A társadalmi integráció felsőoktatási szakképzés speciális, a szociális munkásétól és a szociálpedagógusétól eltérő feladatkörre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Jelenlét programjában zajló segítő munkára készíti fel a hallgatókat.

Az Apor kétéves programján a tanulók integrációs asszisztens végzettséget szerezhetnek, megismerve a szociális segítő munka folyamatait, a szociálpolitikai környezetet, képesek lesznek a közösségi szolgáltatásokon keresztül a hatékony segítésre, szakértőkkel együttműködve segítő programok megszervezésére, lebonyolítására, de a program lehetőséget ad arra is, hogy a hallgatók könnyebben juthassanak be és rövidebb idő alatt végezhessék el a szociálpedagógia alapszakot.

Nyílt napok az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán: Vác Időpont:

2025. január 16. (csütörtök) 10:00 Helyszín:

2600 Vác, Schuszter Konstantin tér 1–5. * Budapest Időpont:

2025. január 21. (kedd) 10:00 Helyszín:

1201 Budapest, Török Flóris utca 227–229.

Az intézmény a 2025-ös felvételin is meghirdeti népszerű alap- és mesterképzéseit a pedagóguspálya és a segítő szakmák iránt érdeklődőknek. Az óvodapedagógusnak készülő hallgatók magyar és angol nyelvű képzés közül választhatnak, de a főiskola az óvodapedagógus és a tanító szakon német és roma/cigány nemzetiségi szakirányt is indít. Évről évre több száz felvételizőt vonz az intézmény csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint szociálpedagógia BA-szakja, emellett a hitéleti – kántor, katekéta és lelkipásztori munkatárs – szakokra is várják a jelentkezőket.

Mesterképzéseik közül a szociálpedagógia, valamint a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő MA-képzést elsősorban a társadalmi problémák iránt érdeklődőknek ajánlják, a neveléstudomány MA-szakot pedig azoknak a diplomásoknak, akik átfogó ismereteket szereznének a pedagógiai innovációkról, a legfrissebb kutatási eredményekről és a szakmapolitikai fejlesztési irányokról.

A felsőoktatási szakképzést, az alap- és osztatlan képzéseket államilag támogatott és önköltséges formában, nappali és – a munka mellett tanulókra gondolva – levelező formában is meghirdeti az intézmény, amely számos ösztöndíj-lehetőséget is kínál a hallgatóknak. A Vác belvárosában lévő campuson kollégiumi helyet is biztosítanak a távolabb élő hallgatóknak, de a főiskolának Budapesten is van campusa.

***

Apor Vilmos Katolikus Főiskola A Váci Egyházmegye fenntartásában álló, pedagógus- és szociálpedagógus képzéssel, valamint a hitéletben segítőként dolgozók (kántorok, katekéták, lelkipásztori munkatársak) képzésével foglalkozó felsőoktatási intézmény, a Zsámbékon 1929-ben alapított tanítóképző szellemi és jogutódja. Alap- és mesterképzésein a hallgatók államilag elismert BA- és MA-diplomát szerezhetnek, de az intézmény a már diplomával rendelkezőket is számos szakirányú továbbképzéssel segíti. Székhelye Vác festői szépségű egyházi központjában, a székesegyház szomszédságában álló történelmi épület, emellett Budapesten egy modern, a mai elvárásoknak megfelelő campusszal is rendelkezik. A főiskola szakmai tevékenysége tudományos ismeretekre és nemzetközi kapcsolatokra épülő oktatási gyakorlat alapján, katolikus szellemben – így más vallású, gondolkodású jelentkezők felé is teljesen nyitottan – zajlik, és különös hangsúlyt fektetnek az atipikusan fejlődő gyermekekre fókuszáló és alternatív pedagógiai módszerekre.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír