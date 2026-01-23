Már meglévő ajándék egyházaink egysége – Lezárult az ökumenikus imahét Szombathelyen

Steinbach József a 100. zsoltárhoz kapcsolódva elmondta: jó az Úr! Nem a hatalmasságok kezében vagyunk, hanem az Isten kezében. Akinek kegyelme, hűsége megmarad nemzedékről nemzedékre. Aki nem a bűneink szerint bánik velünk. Aki akár az engedetlenségünkből fakadó rosszat is a javunkra tudja fordítani.

Az Úr jósága pedig megtérésre hív bennünket.

A megtérés három konkrét jele: a bizonyosság, hogy az Úr az Isten, az Övéi vagyunk, az Ő népe. Tőle senki nem választhat el bennünket; a templomba járás, a gyülekezetben való jelenlét és az örömteli szolgálat az, amivel visszük, hirdetjük és hiteles életünkkel éljük az evangéliumot.

„Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség”

Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt levelének részletéhez – „egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” – és a keresztségi parancsról szóló evangéliumi részhez kapcsolódva Székely János kiemelte: a keresztség eggyé tett minket, testvérré tett bennünket, Krisztusban egyek vagyunk.

Így már most megvalósul, létezik egyházaink valódi egysége. Ez nem egy jövőben vágyott valóság, hanem már meglévő ajándék.

Miként lehetséges ez? Azért, mert a keresztség nem pusztán egy külsődleges szertartás, hanem valóban Krisztus testének leszünk a tagjai. Imádkozzunk, hogy a teljes egység a közös hit, a közös szeretet és a szentségek által megvalósuljon Egyházunkban! – tette hozzá a megyéspüspök.

Az ökumenikus imahét Steinbach József református, Székely János katolikus és Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspökének áldásával zárult.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír