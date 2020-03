Márciustól ismét látogatható a pécsi székesegyház

A nagyböjti időszakban javarészben befejeződnek a restaurálási munkálatok a székesegyházban. A szeptember vége óta tartó felújítás a pécsi bazilika templomterét, négy kápolnáját, altemplomát és minden további helyiségét érinti. Ennek során az épületben teljes mértékben korszerűsítik a fűtésrendszert, a szellőzőrendszert, de megvalósul a falfestmények helyreállítása, a padok, fabútorok, valamint a fémtárgyak restaurálása is.

A hónap első felében csak turisztikai céllal lesz látogatható a pécsi bazilika, március 21-től azonban a vasárnapi és ünnepi szentmiséket is a székesegyházban tartják. A hétköznapi liturgikus eseményekre továbbra is a pécs-belvárosi templomba várják a híveket. Ennek oka, hogy a bazilika kápolnáiban zajló munkálatok jelenleg is folynak.

A főtemplom újranyitását követően a restaurálások folytatódnak, a teljes felújítás vége decemberre várható, azonban a hátralévő munkák nem akadályozzák a székesegyház látogatását.

A szentmisék helye és ideje március 21-től: Hétfő, 6.30 – belvárosi templom

Kedd, 18.00 – belvárosi templom

Szerda, csütörtök, péntek, 6.30; 18.00 – belvárosi templom

Szombat, 18.00 – belvárosi templom

Szombat, 18.00 – székesegyház (latin nyelvű)

Vasárnap, 8.00; 9.30; 11.00; 18.00; 20.00 – székesegyház

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír