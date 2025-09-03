Máriapócson tartja tisztújító ülését a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Az MKPK szeptember 3-án kezdődő ülését megelőzően, szeptember 2-án, kedden a püspökök Nyíregyházára utaztak, és megtekintették a világon is egyedülálló Görögkatolikus Múzeumot.

Szabó Irén igazgató asszony bemutatta a különleges Kárpát-medencei görögkatolikus kultúrkincs Nyíregyházán őrzött darabjait. Az MKPK tagjai megismerkedtek a görögkatolikus liturgikus szokásokkal és eszközökkel; majd megtekintették Puskás László festőművész időszaki kiállítását is.

Ezután átvonultak a közeli Szent Miklós-székesegyházba, hazánk talán legszebben kifestett görögkatolikus templomába, melyet Szocska Ábel nyíregyházi megyéspüspök mutatott be nekik.

Végül megtekintették a római katolikus székesegyházat, amelyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök kérésére Felföldi László pécsi megyéspüspök mutatott be püspöktársainak, aki három évig plébánosa, hat évig pedig káplánja volt a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyháznak. A templomban az esti szentmisére betérő hívek meglepődve és kitörő örömmel köszöntötték szeretett „Laci atyájukat”.

Máriapócsra visszatérve a püspökök megemlékező szertartást, úgynevezett pannichidát végeztek az augusztus 13-án elhunyt Keresztes Szilárd nyugalmazott hajdúdorogi megyéspüspök lelki üdvéért, majd az altemplom kriptájában imádkoztak a sírjánál.

Az MKPK őszi rendes ülése szeptember 3-án, szerdán 9 órakor kezdődött Máriapócson.

Forrás és fotó: Görögkatolikus Metropólia



Magyar Kurír