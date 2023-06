Marko Ivan Rupnikot kizárták a jezsuita rendből

A jezsuiták közleménye arról számol be, hogy Marko Ivan Rupnikot június 9-én dekrétummal elbocsátották a jezsuita rendből, „mert makacsul megtagadta az engedelmességi fogadalom betartását”.

A korábbi jezsuita szolgálatát a rend tavaly korlátozta, és megtiltották neki, hogy gyóntasson, lelki útmutatást adjon, vagy lelkigyakorlatokat vezessen. Idén februárban eltiltották a művészi tevékenysége folytatásától is.

A jezsuiták korábbi vizsgálatai arra világítottak rá, hogy a Katolikus Egyház egyik kiemelkedő vallásos művészeként elfoglalt kitüntetett helyzetét Marko Ivan Rupnik arra használta fel, hogy felnőtt nőkkel szemben szexuális visszaéléseket kövessen el.

Ferenc pápa a Rupnik-ügyről Január 24-én az AP hírügynökség munkatársai hosszú interjút készítettek Ferenc pápával. A spanyol nyelvű beszélgetés több aktuális kérdést érintett, így például a Rupnik-ügyet is. Az interjúban Ferenc pápa hosszan válaszol az ügyben feltett kérdésekre. A Szentatya válaszában elmondta: Őszintén szólva engem megdöbbentett. Egy ilyen ember, egy ilyen szintű művész, számomra nagyon nagy döbbenet volt, és fájdalom, mert ezek a dolgok fájnak.” A teljes interjú IDE klikkelve érhető el.

Korábban Rupnik közvetlen elöljárója, Johan Verschueren, aki maga is részt vett a rend vizsgálatában, azt nyilatkozta, hogy véleménye szerint Rupnik művészete visszavonhatatlanul nem szennyeződött be, és olyan szerzőkhöz hasonlította, akik nagyszerű könyveket írnak, de maguk is bűnösök.

„Azt kérdeztem magamtól, Johan, nehéz imádkozni ezek előtt a mozaikok előtt? A válaszom: nem. Valahogy sikerült elkülönítenem a művészetet a művésztől” – jelentette ki Verschueren Rupnik kápolnamozaikjairól a jezsuita központban.

Forrás: American Magazine

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

(ki)