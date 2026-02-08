A hűség szabadsága – Marton Zsolt családreferens püspök üzenete a házasság hetére

Kedves Házasok! Kedves Házasságra Készülők!

Kedves Családok! Kedves Testvéreim Mindnyájan!

Művészeti alkotásainkat, épített örökségünket nagy értéknek tartjuk, de ezeknél sokkal nagyobb kincseink, az élő, hiteles, Isten szeretetéből merítkező emberi kapcsolataink. Az emberi kapcsolatok egészen sajátos, szent, küzdelmesen szép formája a házasság. A krisztusi házasság igazi érték. A házasság hete eseménysorozattal a keresztény házasságot szeretnénk ünnepelni: kedvet ébreszteni fiataljainkban az egy életre szóló elköteleződésnek erre a módjára. Megerősíteni és bátorítani akarjuk a kitartásra a házasság vándorútján levőket.

Meg akarjuk mutatni – nem tolakodó formában –, de az egész világnak, hogy a házasság valódi kincs.

Az idei házasság hete címe: A hűség szabadsága. Az első szó, sokak szemében, idejemúltnak tűnik, a másodikat legtöbben félreértelmezik. Mi a Jézustól tanult hűségről, kitartásról, az egymás mellett való elköteleződés ajándékairól szeretnénk tanúságot tenni ezen a héten. A házasok hűsége és a fölszentelt, nőtlen pap hűsége nagyon hasonló. Nemcsak egymás mellett haladnak, de egymást kiegészítik, föltételezik. A krisztusi szabadság pedig nem a „mindent lehet” szabadosságát jelenti, hanem az isteni szeretetre építkezve az evangéliumi igaz, jó és szép választását, minden helyzetben.

A hűség olyan evangéliumi kincs, érték, amely képessé tesz és „szabaddá edz” a házasságban az evangélium szerinti életre.

Szívemből kívánom, hogy ennek a hitében és reményében induljunk el és tegyünk tanúságot ezen a héten a házasság fontosságáról!

Vác, 2026. február 8.

Marton Zsolt

családreferens püspök

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó (archív): Merényi Zita; Lambert Attila

Magyar Kurír