Marton Zsolt püspök a házasság hetét lezáró szentmisén: „Áldott az a házaspár, akinek van reménye”

A szentmise elején a magyar Házas Hétvége katolikus lelkiségi mozgalom nemzeti felelősei nevében köszöntötték a családmozgalmak megjelent képviselőit. Mint kiemelték, a házasság hete idei mottója – „Beszélgessetek a házasságotokért!” – komoly kihívást jelent, hiszen a mindennapok során egyre kevesebb idő jut egymásra. Holott a kapcsolatok kezdetén, a hosszú séták során a párok még fontosnak tartják, hogy kettesben legyenek, és beszélgetve jussanak közelebb a megélt szeretethez.

„A mai vasárnapot a boldogság vasárnapjának is lehetne nevezni, hiszen Jézus boldogságmondásait hallottuk Lukács tolmácsolásában. Jézus, átimádkozva az éjszakát, prófétai beszédet mond követői előtt” – kezdte homíliáját Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke. Jézus itt (Lk 6,20–22) nehéz élethelyzeteket sorol fel: szegénység, éhezés, üldöztetés. Boldognak nevezi azokat, akik mindezekben részesülnek vagy részesülni fognak.

Ám nem önmagában a megpróbáltatások tesznek boldoggá, hanem ezek Istenre figyelő elfogadása.

Nemes Ödön jezsuita szerzetes mondta egykor, hogy minden szenvedésben meg kell próbálnunk értelmet találni.

A boldogság utáni vágy valójában Istenre irányul. A házaspár, a házasságra készülő pár is boldog szeretne lenni. De hogyan értelmezhetjük akkor Jézus szavait? – tette fel a kérdést a főpásztor. A szövegben szereplő szegény szó függőséget jelent, nem csupán szociális, de vallási szempontból is. Az Istenre való ráutaltság jelenik meg benne. A lukácsi vers így is szólhatna:

Boldogok vagytok ti, akik teljesen kiszolgáltatjátok magatokat Istennek, mert tiétek az Isten országa.

A jajkiáltások (Lk 6,24–26) azokra vonatkoznak, akik önelégültségükben nem tudnak nyitni Isten felé. Jeremiás próféta azt mondja, hogy „boldog az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van reménye” (Jer 17,7). A házasságra vonatkoztatva ezt így is érthetjük: „Boldogok vagytok ti, házasok, akik teljesen ráhagyatkoztok Istenre.” Az a házaspár, amelyik Istenre figyel, megtanulja, hogyan figyeljen egymásra.

Ma divatos kifejezés a fenntarthatóság, fenntartható fejlődés. Ez a házasság, a papi és a püspöki hivatás szempontjából is fontos. Ennek nélkülözhetetlen feltétele, amire a házasság hete idei mottója utal. A beszélgetés nem ügyintézés, de nem is agitáció (latin ago).

A dialógus azt jelenti, hogy nem csak hallgatjuk (audio), de meghallgatjuk (ausculto) egymást.

Ferenc pápa sokszor beszél arról, hogy a jövő Egyházában egymás meghallgatásának fontos szerepet kell kapnia. Ez pedig a családban, sőt még előbb: a házaspárnál kezdődik. Akik meghallgatják egymást, Istenben is bíznak. Ha kapcsolatuk szárazságot él meg, de a házastársak nem hagyják abba az egymásra figyelést, termékeny marad a házasság.

A mai olvasmányban azt is hallottuk, hogy áldott az az ember, akinek az Úrban van a reménye. Áldott az a házaspár, akinek van reménye. A remény általános értelemben valami olyan jóra való vágyakozás, aminek elérése nem csak tőlünk függ. A keresztény remény olyan erény, mely alkalmassá teszi az akaratunkat arra, hogy megtegyünk mindent az üdvösségünk érdekében. Az isteni segítségben bízó remény nem lesz hozzánk hűtlen: „A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” (Róm 5,5) Nem véletlen, hogy Ferenc pápa is A remény nem csal meg kezdettel adta ki szentévet meghirdető bulláját.

„Kedves házasok! A házasságotokban megélt hűségetek által példát adtok a többi házas számára. Örömöt és reményt nyújtotok a házasságra készülőknek. Így ti is a remény zarándokaivá váltok, ahogyan arra Ferenc pápa is utalt bullájában.

Megmutatjátok, hogy házasságban élni boldogság, mert áldottak azok, akik kiszolgáltatják magukat Isten szeretetének.

Ezzel megerősítitek azokat is, akik Isten országáért vállalt nőtlenségben élnek. Szeretnénk mellettetek állni, és azok mellett, akik házasságra készülnek, és felébreszteni a vágyat a fiataljainkban, hogy bátran válasszák a házasságot” – zárta homíliáját Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK Családügyi Bizottságának elnöke.

Fotó: Merényi Zita

Baranyai Béla/Magyar Kurír