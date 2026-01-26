Marton Zsolt váci püspök megköszönte a tisztségéről leköszönő Varga Lajos segédpüspöki szolgálatát

Az alábbiakban Marton Zsolt váci megyéspüspöknek az egyházmegye papjaihoz és híveihez szóló levelét olvashatják.

Kedves Testvérek!

Dr. Varga Lajos segédpüspök, általános helynök, gyűjteményi prefektus – mivel az előző naptári év decemberében betöltötte 75. születésnapját –2026. január 25-én hivatalosan nyugdíjba vonult.

Lajos püspök atyára emeritus püspökként továbbra is számítok a lelkipásztori munkában – természetesen szabad emberként, vele egyeztetve. Gyűjteményi prefektusként is folytatja értékes tevékenységét. Lakóhelye változatlan marad, itt lesz közöttünk, Vácon.

Tekintetbe véve a nyugállományba vonuló püspök azon jogát, hogy felszabaduljon a hivatalviselés terhei alól, a mai naptól, 2026. január 26-tól felmentem az általános helynöki tisztségből.

Utódának Paszternák Tamás, eddigi pasztorális helynököt nevezem ki, akit a kedves pap- és diakónustestvérek és az egyházmegye minden hívének bizalmába ajánlok.

Mély hálámat és köszönetemet szeretném kifejezni Lajos püspök atyának – a teljes Váci Egyházmegye nevében – azért a több évtizedes lelkipásztori, tudományos és egyházkormányzati szolgálatért, amelyet őszinte odaadással és alázattal végzett. Számítva további jelenlétére és bölcs tanácsaira, szívből kívánom, bőven legyen ideje arra, ami számára kedves, lélekemelő és igazi pihenést jelent.

Őszinte szeretettel és tisztelettel ajánlom imáiba magamat és egyházmegyénket:

Marton Zsolt

váci megyéspüspök

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó (archív, 2021): Lambert Attila

Magyar Kurír