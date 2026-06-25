Még lehet jelentkezni néphagyomány-oktatói képzésre az Apor Vilmos Főiskolán

Néprajzi alapismeretek, anyagi kultúra, múzeumpedagógia, valamint népi gyermekjátékok, néptánc és népi kézművesség – többek között ezekkel a tantárgyakkal találkozhatnak azok, akik az Apor Vilmos Katolikus Főiskola két hagyományismerethez kapcsolódó szakirányú továbbképzésére jelentkeznek.

A főiskola szakirányú továbbképzései közül a népi gyermekjáték, néptáncpedagógus és hagyományismeret-oktató képzés több mint 20 éves múltra tekint vissza, és hasonlóan nagy hagyományokkal bír az intézmény kézműves-, hagyományismeret-oktató képzése is. Míg az előbbi a gyermekjátékok, a szokások és a tánc oktatására; az utóbbi a tárgyi kultúra és a népi kézművesség technikáinak átadására készíti fel a beiratkozó hallgatókat.

Bár a képzésre elsősorban óvodapedagógusokat és tanítókat, valamint akár felső tagozatos és középiskolai tanárokat várnak, bemeneti feltételként bármely képzési területen, legalább alapképzésben megszerzett diplomát várnak el – így akár azok is jelentkezhetnek, akiknek nincs pedagógiai végzettségük, de szeretnének egy néptánccsoportban vezető szerepet betölteni, vagy iskolarendszeren kívül kézműves-foglalkozásokat tartanának.

A képzés 4 féléves; szakdolgozatírással, valamint záróvizsgával ér véget. A végzett hallgatók szakterületükön építhetik be a képzés során megszerzett ismereteket.

A hagyományismerethez kapcsolódó szakirányú továbbképzésekre az ország minden pontjáról rendkívül elhivatott szakemberek érkeznek. Vannak köztük huszonéves fiatalok, de akár 50–60 éves, tanulni vágyó pedagógusok is. Az évfolyamok 20–30 fős létszámmal szoktak indulni; a résztvevők többsége hatalmas elkötelezettséggel vesz részt a képzésben, „ezt bizonyítják azok a kiváló szakdolgozatok is, amiket évről évre kapunk a hallgatóinktól” – mondta el Baksa Brigitta, a képzések szakfelelőse.

A hagyományismereti képzéseken túl számos más szakirányú továbbképzésre is várja a diplomával rendelkezőket az Apor Vilmos Katolikus Főiskola.

Népszerű az intézmény drámajáték-vezetői és drámapedagógia szakirányú továbbképzése is, a dráma ugyanis erős, hatékony eszköz lehet a pedagógusok kezében, „amellyel a közösséget, a kreativitást, az empátiát erősíthetik az óvodai csoportjukban vagy iskolai osztályukban” – emelte ki Bethlenfalvy Ádám, az AVKF Drámapedagógiai Központjának vezetője.

A művészetterápia iránt érdeklődők a főiskola két féléves fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzését választhatják, amely felkészíti őket arra, hogy irodalmi szövegek – versek, mesék, prózai művek – felhasználásával támogatni tudják a hozzájuk fordulók önismeretét, segítségükre legyenek a személyiségük fejlesztésében, illetve a hétköznapi elakadások vagy pszichés problémák feldolgozásában is.

A két féléves, értelemközpontú személyiségfejlesztés képzésen azt a tudást és kompetenciákat szerezhetik meg, amelyek az érték- és értelemközpontú pedagógiai/szociális személyiségfejlesztéshez szükségesek, és amelyekkel az oktatás, nevelés, szociális ellátás területén dolgozók személyiségét és tevékenységét tudják támogatni Viktor E. Frankl emberképének és logoterápiájának szellemiségében.

A gyakorló pedagógusok neurodiverzitás-specifikus fejlesztőpedagógia pedagógus-szakvizsgára felkészítő; nemzetiségi tanító, angol, valamint matematika kiegészítő műveltségterületi továbbképzésre; a fejlesztő, differenciáló pedagógiai területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzésre is jelentkezhetnek.

Az AVKF szakirányú továbbképzéseire június 30-ig várják a jelentkezéseket.

A szakirányú továbbképzésekről további részleteket a főiskola honlapján olvashatnak az érdeklődők. A jelentkezési felületet ITT találják.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír