Megáldották Dombóváron a felújított Jézus Szíve templomot

A munkálatok 2023-ban kezdődtek. Elvégezték az épület vízszigetelését, a külső vakolat javítását, a homlokzat festését, a nyílászárók és ablakpárkányok cseréjét, felújították az északi toronysisak fedését, valamint kifestették az épület belső tereit. A munkálatok megvalósítását kormányzati forrásból finanszírozták.

A június 4-én bemutatott koncelebrált ünnepi szentmise elején Mayer Mihály nyugalmazott megyéspüspök annak fontosságát hangsúlyozta, hogy

a felújított templom ne csak külsejében legyen szép, de széppé kell tegye a lelkünket is, hiszen a templomban az érték mindig az ember, az emberi lélek.

Alig két héttel Szentháromság vasárnapja után és Jézus Szent Szívének főünnepe előtt néhány nappal érdekes összecsengést mutat a Szentháromság-szobor és a Jézus Szíve templom felújításának ünnepe – erre mutatott rá szentbeszédében Mayer Mihály püspök, aki számos múltbéli tényt és történést osztott meg az 1757-ben épült, eredetileg egytornyú és Szent László tiszteletére felszentelt templom építésének körülményeiről, valamint hű képet festett a korról, amelyben a templom épült és működött.

Alig kétszáz év elteltével Dombóvár lakosságának gyarapodása szükségessé tette az egykori Szent László-templom bővítését, amelyet 1949–1950-ben teljesen átépítettek, és megváltoztatták a titulusát is – így lett Jézus Szíve-templom.

De a lényeg, amelyet Szent László élete is hangsúlyoz, nem veszett el – emelte ki szentbeszédében a nyugalmazott pécsi megyéspüspök. – Jézus Szívének szeretete kapcsoljon össze mindnyájunkat a szeretetben.

Az isteni szeretet nélkül az ember darabokra törik

– fogalmazott Mayer Mihály. – Az isteni szeretet nélkül az ember atomizálódik, mert az emberben a szeretet ereje, mely Isten elé vezet minket, a másik irányba kezd hatni, és a másik irány a sátán iránya. Szükségünk van rá, hogy Isten szeretete valóban velünk legyen és érvényesüljön a világban, mert Isten szeretete nélkül háború és gyűlölködés tombol, Isten szeretete nélkül egyre több a baj.

A püspök kifejezte örömét, hogy magánadományból megújulhatott a templom előtt álló Szentháromság-szobor is.

Egy Isten van, benne három isteni személy: az Atya, a Fiú és a Szentlélek, azaz a Szentháromság. Kérjük, hogy Jézus Szentséges Szívének szeretete segítsen és vezessen minket, hogy mindig lássuk az Istent és lássuk a felebarátot, de nem az Isten felett, hanem az Isten alatt, hogy egymást Jézus Szíve szeretetében tudjuk továbbvezetni a mennyek országa felé – zárta homíliáját Mayer Mihály püspök.

A szentmise után Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára mondott rövid beszédet, amelyben kiemelte: kereszténységünk és nemzeti identitásunk olyan alap, amelyre az elmúlt 1000 évben építkezni tudtunk, s megtart bennünket most is, a legnagyobb zűrzavar közepette. A keresztény értékrend és annak tanítása kiállta az idők próbáját, és immár 2000 éve jelentenek igazodási pontot az emberiség, így a mi számunkra is – mondta az államtitkár, kifejezte reményét, hogy a Jézus Szíve-templom is hasonlóképpen nyújt igazodást a hívek számára.

A templomot nem tornyának magassága, hanem a tereit betöltő emberek közössége teszi jelentőssé – mondta köszöntőjében Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere, aki kiemelte: az elmúlt években ez a közösség megmutatta erejét. A templom felújítása és az épülő katolikus óvoda kölcsönös együttműködés eredményeként valósul meg, ami nemcsak a templom falain belül jelentős, hanem azon kívül is erőt ad a nehéz időszakokban.

Végezetül Hegedűs János plébános méltatta, egyben megköszönte a templom felújításában részt vállalók áldozatos munkáját.

Az ünnep végén Mayer Mihály nyugalmazott pécsi megyéspüspök megáldotta a felújított Szentháromság-szobrot.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír