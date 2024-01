Megáldották a felújított esztergomi belvárosi Kálvária-kápolnát

Soltész Miklós államtitkár köszöntőbeszédében kiemelte: egy kápolna vagy templom felújítása is a társadalom szolgálatának üzenetét hordozza. „Esztergomban található hazánk legnagyobb temploma, az esztergomi bazilika, melynek a felújítása jelenleg is zajlik. És látjuk ezt a kicsi kápolnát, amelynek a külső felújítását most fejezték be. Tehát nemcsak a legnagyobb és legöregebb, hanem a legkisebb vallási épületeink felújításával is foglalkozunk.

És miért fontos ez? Hogyha templomaink megtelnek lélekkel, imádsággal és szeretettel, akkor azt a szolgálatot, amelyet az egyházak a társadalom érdekében folytatnak – a betegekért, gyermekekért, idősekért és sok mindenki másért – át tudják adni.”

Alberti Péter alpolgármester megköszönte mindazok segítségét, akik komoly erőfeszítések árán elérték, hogy ez a hely új életet kapjon, és hittek abban, hogy a kérésük, szándékuk és a segélykérő szavak nemcsak eljutnak a megfelelő helyekre, de meghallgatásra is találnak.

A rövid, ünnepi beszédek után Fábry Kornél esztergom-budapesti segédpüspök megáldotta a kápolnát, majd a város nemrég kinevezett főépítésze, Zsembery Ákos kinyitotta a kaput, hogy a sajtó fotósai és a közönség is megtekinthesse az épület még felújításra váró belső terét.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Mudrák Attila

Magyar Kurír