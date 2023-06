Megáldották a zalai Salomvár újjászületett templomát

Szentbeszédében a főpásztor hálát adott a gyönyörűen megújult templomért. Megemlítette, hogy 56 évvel korábban volt a faluban újmise, de most az Úr újra meghívott innen egy fiatalt a szolgálatára.

„Ez a templom sokakat hívogasson, lépjen be egy pillanatra, aki elmegy a templom előtt, hogy találkozhasson az élő Istennel” – fogalmazott Székely János.

Székely János püspök szentbeszéde ITT visszahallgatható.

A szentmise végén a falu polgármestere, Kungli József megköszönte mindenkinek az áldozatkészségét. A felújítás elengedhetetlen volt, Mikolás Attila plébános kezdeményezésével indult el a munka. Az állam és az Egyház összefogásának eredményeként újulhatott meg a templom – tette hozzá.

A polgármester Árpád-házi Szent Erzsébet gondolataival zárta beszédét: „Isten hozott, beléptél Isten házába. Bárki is vagy, ő szívesen lát téged. Megoszd vele örömeidet, sikereidet, reményeidet, de akár bukásaidat, gondjaidat, csalódásaidat is. Isten hozott ide téged... Ha hívő vagy, imádkozzál, ha kereső vagy, gondolkozzál, ha kétkedő vagy, kérj világosságot, ha szenvedő vagy, kérj erőt, ha boldog vagy, adj hálát, kérd Istent, hogy ilyennek maradhassál. Ebben a hajlékban testvérekre találhatsz, velük együtt imádkozhatsz Istenhez.... Bárki is legyél, Isten befogad téged, fogadd be te is a szívedbe!”

Ezután Mikolás Attila mondott köszönetet Vígh László önkormányzati képviselőnek, illetve mindenkinek, aki segített a felújításban. Rámutatott: „Egy falu középületei elárulják, milyen emberek laknak ott. Szerettük a templomot úgy is, amilyen volt. A legutóbbi felújítás óta a templom állaga azonban nagyon megromlott. Alapjaiban hozzá kellett nyúlni” – fogalmazott a plébános, aki megköszönte a Jóistennek, az elődeinek, illetve Veres András, Székely János és Fekete Szabolcs Benedek püspököknek is, hogy ide került plébánosnak, és hogy támogatást kapott az egyházmegyétől.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

