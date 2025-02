Meggyilkoltak két hitoktatót Burkina Fasóban

A Fides hírügynökség dédougou-i egyházmegyei forrásokból telefonon értesült arról, hogy a támadáskor két áldozat, Mathias Zongo és Christian Tientga motorkerékpáron utazott két másik katekéta társaságában, akik egy másik motoron ültek. Mindannyian az ouakarai egyházközséghez tartoztak. A négy lelkipásztori munkatársat fegyveres csoport támadta meg Bondokuy város közelében. A két túlélő katekétának sikerült elmenekülnie, és az erdőben találtak menedéket. Miután riasztották a plébánost, megtalálták a két lemészárolt férfi élettelen testét. Amikor a pap megérkezett, a rendőrök már a helyszínen voltak, elindították a nyomozást.

A két hitoktató holttestét február közepén adták át családjuknak – az egyik három, a másik hét gyermek édesapja volt –, és ünnepélyesen eltemették őket.

A rendőrség, amely továbbra is vizsgálja a történteket, arról számolt be, hogy a január végén történt eset a negyedik halálos kimenetelű rajtaütés, amely rövid időn belül ugyanazon a helyen történt. Egy ideje Burkina Faso-szerte fokozódik az erőszak, amelyet a különböző dzsihadista csoportok jelenléte is táplál, amelyek egymás között harcolnak a terület feletti ellenőrzésért.

Január végén a Malival közös határ közelében fekvő tansilai egyházközség több faluját brutális terrortámadások érték. A Szükséget Szenvedő Egyház pápai segélyszervezet imára és szolidaritásra szólított fel az áldozatokért és családjaikért.

Jean-Pierre Keita atya elmondta: január 25-én több mint 200 terrorista támadta meg Toma, Kellé és Lanfiéra falvakat, és legalább 26 embert, köztük hat keresztényt öltek meg. A támadók felgyújtották a házakat és menekülésre kényszerítették a lakosokat. Hat nappal később, január 31-én egy újabb támadás újabb áldozatokat követelt, köztük több keresztényt. Az áldozatok között volt a pap apja és több családtagja is.

A tansilai egyházközség, amely 37 falut foglal magában, és amely lakosságának egyharmada keresztény, évek óta egyre gyakrabban egyre erőszakosabb terrorcselekmények célpontja. A helyi keresztény közösség állandó veszélyben és szenvedésben él, a templomok és imahelyek is veszélyben vannak.

A Szükséget Szenvedő Egyház üldözött keresztényekről szóló legutóbbi jelentése szerint a helyzet Burkina Fasóban rendkívül aggasztó. A Száhel-övezet középső része – amely Burkina Fasót, Malit és Nigert foglalja magában – a dzsihadista tevékenység egyik melegágya Afrikában, ahol a Daesh (ISIS) 2015-ös felemelkedése óta a szélsőséges erőszak gyors eszkalációja tapasztalható. A puccsok sorozata az elmúlt években még erőteljesebben rontotta a biztonságot, ami egyre súlyosbodó fegyveres konfliktusokhoz és rendkívüli szegénységhez vezetett. A dzsihadisták egyre gyakrabban használnak gyerekeket katonaként. A régióban a nők és lányok a világon az egyik legmagasabb arányban válnak erőszak áldozataivá, többek között szexuális visszaéléstől és gyermekkori kényszerházasságoktól szenvednek. Az Al-Kaidához és a Daesh-hez köthető terrorista csoportok Burkina Faso területének több mint 40%-át tartják ellenőrzésük alatt, beleértve az ország északi és keleti részén található nagy vidéki területeket és néhány várost. Több mint kétmillió ember – a lakosság mintegy 10%-a – kényszerült lakóhelye elhagyására a folyamatban lévő fegyveres konfliktus miatt.

Forrás: Fides; Szükséget Szenvedő Egyház

Fotó: Aid to the Church in Need, Wikipedia

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír