Meggyújtották az első adventi gyertyát a szegedi Dóm téren

Az ünnepélyes gyertyagyújtást a Brass On the Road elődása, a püspök és a polgármester beszéde előzte meg.

December 7-én Kothencz János, Szeged város Pro Urbe díjas kitüntetettje és Gatyel Péter református lelkész; december 14-én Vajda Júlia, Szeged város díszpolgára és Pesti-Vincze Délia, a Szegedi Evangélikus Kollégium és Diákotthon lelkésze gyújtják meg a gyertyát.

December 21-én pedig Mészáros Zsolt, Szeged város Pro Urbe díjas kitüntetettje és Balogh Barnabás, a Szegedi Baptista Gyülekezet lelkipásztora lesznek a közreműködők.

Forrás: szegedma.hu/Szeged-Csanádi Egyházmegye

Fotó: Böjthe Sándor

