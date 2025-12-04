Meggyújtották az első adventi gyertyát a szegedi Dóm téren

Kiss‑Rigó László szeged‑csanádi megyéspüspök és Botka László szegedi polgármester gyújtották meg az idei első adventi gyertyát Szeged belvárosában, a Dóm téren november 30‑án, vasárnap.

Az ünnepélyes gyertyagyújtást a Brass On the Road elődása, a püspök és a polgármester beszéde előzte meg.

December 7-én Kothencz János, Szeged város Pro Urbe díjas kitüntetettje és Gatyel Péter református lelkész; december 14-én Vajda Júlia, Szeged város díszpolgára és Pesti-Vincze Délia, a Szegedi Evangélikus Kollégium és Diákotthon lelkésze gyújtják meg a gyertyát.

December 21-én pedig Mészáros Zsolt, Szeged város Pro Urbe díjas kitüntetettje és Balogh Barnabás, a Szegedi Baptista Gyülekezet lelkipásztora lesznek a közreműködők.

