Ugyanazt az Istent imádni, ugyanabban a Lélekben – Kaposváron is megnyitották az ökumenikus imahetet

„Egy a test és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is” – ismertette az imahét alapigéjét Petró László gyülekezetvezető lelkipásztor. Idén az örmény keresztyének állították össze az imahét programját és választották annak alapigéjét.

A keleti egyház váltságtana a helyreállásra és a gyógyulásra épül; arra, hogy az Isten Fia hogyan tud bennünket meggyógyítani, s miként tudja azokat a sebeket bekötözni és helyrehozni, melyek az Egyházakban az elmúlt egy évezredben keletkeztek – fogalmazott a református lelkipásztor.

Nem véletlen, hogy ezekben a nehéz időkben épp egy keleti egyház üzeni nekünk, hogy gyógyuljunk együtt, gyógyuljanak együtt a sebeink azzal, hogy egyek vagyunk és közös imádságunkban fejezzük ki Istenhez való tartozásunkat – tette hozzá Petró László.

„Nagyon hálás vagyok, hogy az egység a téma. A megosztottságtól mindenki szenved”, mindannyian szeretnénk egységben élni Istennel, egymással és önmagunkkal – mondta igehirdetése elején Varga László püspök. – Honnan származik az egység utáni mély vágyunk? Vissza kell mennünk a létünk forrásvidékére, a Szentháromsághoz, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetegységéhez, ahonnan a létünk ered.

Egy olyan Istennek vagyunk képmásai, akiben egység van

– hangsúlyozta a főpásztor. – Amikor megosztottság támad, akkor megsebződik az identitásunk; nem azt éljük, akik Istenben vagyunk.

Jézus végrendeletében elhangzik a kérés, amikor értünk imádkozik: „Legyenek mindnyájan egyek. Amint te, Atyám, bennem vagy, s én benned, úgy legyenek ők is eggyé bennünk…” Ezért ha megosztottság támad a szívedben, családodban, közösségedben, kapcsolataidban, térj vissza a forráshoz! – tette hozzá a kaposvári megyéspüspök. – Az ellenfél, a diabolusz mindent megtesz, hogy megosztottságot támasszon közöttünk; s amikor megosztottak vagyunk, akkor ő nagyon sikeresen halászik a zavarosban, s rengeteg bűnre tud elcsábítani bennünket.

A keresztségben felkentek minket a szellemi küzdelemre. Mielőtt megvallottuk volna a hitünket, előtte háromszor ellene kellett mondanunk a sátánnak, minden cselekedetének, csábításának azért, hogy Isten gyermekeinek szabadságában élhessünk.

Szellemi küzdelmünk a szabadságunk visszaszerzése. Amikor megosztottá válunk, elveszítjük a szabadságunkat.

Jézus elénk élte, hogy mit jelent ez a szellemi küzdelem. Megmutatta, hogy akkor tudunk győzni, ha az ő példáját követve állandóan, önként, szabadon, szeretetből függni akarunk az Atyától, ahogyan ő tette. Ezért nem talált valóságos emberként rajta fogást a sátán.

Jézus eledele az Atya akaratának a megtétele volt. Ezért arra hív bennünket az egység hetében, hogy mondjunk újra igent erre a szellemi küzdelemre, amely nem ördögűzés, hanem függés; megújított függés az Atyától, a Fiútól és a Szentlélektől. Amikor elbukunk, ítélkezünk, előítéletesek vagyunk, olyankor mindig vissza kell térni ebbe a Szentháromságtól való szeretetteli függésbe. Ez egy döntés – hangsúlyozta Varga László püspök.

Bábel tornyának építésére emlékeztetve kifejtette: a torony építői a saját nevüknek akartak dicsőséget szerezni. Abban a pillanatban, amikor saját nevének akar dicsőséget szerezni az ember, már leválasztotta magát az egy Istenről, akié a dicsőség, a hatalom és a magasztalás mindörökké.

Az előbbi példa ellentéteként a pünkösd egységére mutatott rá a főpásztor: különféle nyelveken beszéltek, és mégis mindenki értette a másikat, mert a szívükbe árasztotta Isten a Szentlelket, és már nem az ego volt a középpontban. Nem a saját nevüknek akarnak dicsőséget szerezni, hanem a Szentlélek segítségével Istent akarták dicsőíteni, s ebben teljesen egyek voltak, miközben különböző nyelveket beszéltek.

„Talán ebben a legkönnyebb egységet találnunk nekünk, a történelem során megosztott keresztényeknek:

ugyanazt az Istent imádni, ugyanabban a Lélekben; tűzzel, lelkesen – ebben mindannyian egyek vagyunk, ha komolyan gondoljuk az istengyermekségünket.

Ez a pünkösdi egység az, ami lehetőségként előttünk áll: hogy bár különböző nyelveket beszélünk, különböző hagyományaink vannak, mégis Isten nevét szeretnénk felemelni, dicsőíteni, magasztalni és áldani.

Ahol ez megtörténik, ott hatalmas erővel épül az egység és árad a Lélek; ott nagy az öröm, hiszen az egységben mindig túláradó öröm van”

– fogalmazott igehirdetésében Varga László kaposvári megyéspüspök.

Forrás: Kaposvári Egyházmegye

Fotó: Kling Márk

Magyar Kurír