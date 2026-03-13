Megjelent Az együtt imádkozó család együtt is marad című kötetünk

A kötet korábbi kiadásához Bíró László emeritus tábori püspök – aki sok éven át a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferense is volt – írt ajánlást. Ebben többek között így fogalmaz: „De mi az imádság? Ezt a megfogalmazást szeretem használni: lélek-teremtés. Az Isten felé, a felfele irányuló lelkületnek a megteremtése. Szeretem használni ezt a fogalmat, s hogy helyesen imádkozom-e, azon mérhetem le, hogy mennyire maradok az imádság állapotában, amikor abbahagyom az imádságot. Szélsőségesen fogalmazva azt is mondhatnám, az imádság akkor kezdődik, amikor abbahagytam. Mert Jézus nem az imádkozgatásra hív bennünket, hanem a szüntelen imádságra. S ha én szüntelen felfele irányulok, akkor mindig az imádság állapotában vagyok, szüntelen imádkozom, és nem kevésbé vagyok jelen a feladataim között, hanem még inkább.

Az imádság az nem luxus a családban, az egyén és a családtagok életében, hanem lényegi feladat, tartozéka a családi életnek. S jó az, ha kapunk ilyen impulzusokat adó kicsi segítséget, hogy a családi imádságok valóban hozzátartozzanak az életünkhöz, a személyes ünnepeinkhez, a liturgikus időszakokhoz, vagy éppen a nemzeti ünnepeinkhez. Kell, hogy átjárja az ünnepeinket, a hétköznapjainkat, hogy ne legyen soha idegentest az imádság.”

Mervay Miklós, a könyv szerzője pedig így fogalmaz a Bevezetőben: „A gyermeket a családban nem annyira hinni kell tanítani, hanem sokkal inkább előtte, a szeme láttára, füle hallatára kell élnünk a saját hitünket. Nem kell megijednünk attól, hogy még esetleg gyenge a hitünk, hogy tele vagyunk kérdésekkel, bizonytalanságokkal! Ki mondhatja el magáról, hogy az ő hite sziklaszilárd, megingathatatlanul erős, és sosem voltak kérdései? Az általunk hitelesen – olykor kételyekkel – megélt hit készíti elő a talajt gyermekünkben is a hit ajándékának befogadására. Ehhez próbál segítséget nyújtani ez a kis könyv.”

Magyar Kurír